El intendente Rivarola recibió a la representante de Palpalá

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, recibió a la reina departamental Angelina Armella junto a su familia en su despacho, en un cálido encuentro donde compartieron un desayuno. Durante la reunión, la joven compartió cómo está viviendo esta experiencia única que la llevará a representar a la ciudad en la Elección Reina Provincial. En la ocasión, el Ejecutivo Municipal se puso a disposición de la representante estudiantil para todo lo que necesite y anunció que se le brindará transporte para la comunidad educativa y familiares que deseen acompañarla el próximo lunes en Ciudad Cultural.

En este contexto, la joven estudiante palpaleña, dijo conmovida: "Estoy agradecida por la recepción que tuvimos por parte del intendente Rivarola y la predisposición que tiene para brindarme todo el apoyo en mi participación en la elección de la Reina Provincial de los Estudiantes, representando a Palpalá. El municipio pone a disposición dos colectivos con el fin de facilitar el transporte de toda la hinchada del colegio, que tiene muchas intenciones de estar presente. Esto es algo hermoso y destacable", remarcó.

Asimismo, la jovencita contó que durante este tiempo "recibí mucho apoyo por parte de mis compañeros que quieren acompañarme, como así también de toda la comunidad de Palpalá y las autoridades del municipio que me muestran un permanente respaldo", afirmó.

Se concretó con éxito el traslado

Bajo un riguroso operativo diagramado por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, las cinco carrozas representativas de Palpalá se instalaron en la Ciudad Cultural, llevando consigo los sueños y expectativas de sus protagonistas. La logística, coordinada por la Dirección de Tránsito, el Departamento de la Juventud y Seguridad Ciudadana del municipio, se desarrolló con total normalidad junto a Vialidad Provincial y la Policía de la Provincia, garantizando la seguridad de la comunidad educativa que acompañó la salida desde los canchones y a lo largo de las calles de la ciudad.

Cabe destacar que, el municipio puso a disposición el parque automotor municipal, brindando camiones que faciliten el traslado y colectivos gratuitos para transportar al alumnado que acompañó las carrozas hasta San Salvador de Jujuy. Las escuelas que representan a Palpalá son la Escuela Agrotécnica “El Brete”, el Colegio Fasta “San Alberto Magno”, el Colegio Modelo Palpalá, la Escuela de Comercio N° 2 “Dr Manuel Belgrano” y la Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Savio”.