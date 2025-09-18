°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Elecciones 2025

Milei no cree en las instituciones

Para Pizarro, el presidente libertario "no logrará sus objetivos".

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:12
Conferencia | Gisel Bravo y los candidatos Malena Amerise y Mario Pizarro.

En un encuentro con la prensa en el bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy en la Legislatura de Jujuy, el candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, cuestionó la postura de Javier Milei de "no reconocer un resultado electoral".

Asimismo advirtió que la voluntad expresada en las urnas en la Provincia de Buenos Aires "marca la necesidad de abrir una etapa de consensos que convoque a fuerzas políticas, sindicatos, universidades y a la Iglesia".

El presidente "no comprende que la democracia es conjugar el pensamiento de diversas corrientes, escuchar y atender en conjunto las necesidades de la gente. Los problemas del país son cada vez más profundos y generan más desigualdades entre los argentinos", señaló.

En relación con la mirada de Milei sobre el Congreso, fue categórico: "No logrará sus objetivos si sigue creyendo que el Congreso de la Nación, donde se debatirán temas trascendentales como el Presupuesto 2026, es un nido de ratas. En el están los representantes del pueblo argentino y debería escucharlos respetuosamente, pero no lo hace porque no cree en las instituciones de la República".

Acompañaron a Pizarro en la rueda de prensa, el presidente del bloque, Santiago Jubert; la diputada y candidata nacional en tercer término Malena Amerise, y los legisladores Guido Luna, Mario Fiad, Iván Poncio y Gisel Bravo quienes expresaron también críticas al Gobierno nacional.

 

