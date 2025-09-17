Once vainas servidas tras un tiroteo en San Cayetano

El barrio San Cayetano de la capital jujeña fue el escenario de un enfrentamiento a tiros entre dos antagónicas "barras" que ocasionalmente confrontan en distintos sectores de la zona.

En esta oportunidad, lo que sorprendió a los vecinos fue la cantidad de detonaciones que se escucharon. Además, de acuerdo a la Policía, el personal de Criminalística encontró once vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros en las cercanías de un domicilio de la calle Huacalera. Sin embargo, no se registraron heridos, en un hecho que se encuentra en investigación.

La madrugada del pasado sábado se vio alterada para los vecinos del mencionado sector barrial, por lo que la Seccional 59° fue alertada y de inmediato se apersonó con una comisión en inmediaciones de las calles Huacalera y Volcán.

En el lugar se encontraba un hombre de alrededor de 50 años,que fue entrevistado por los agentes, quien refirió que su hijo estaba junto a un grupo de amigos compartiendo bebidas alcohólicas en el ingreso a su casa. Más allá de narrar esto, el entrevistado no aportó datos del joven.

En la continuidad del diálogo, el vecino aseguró que en un momento llegó un grupo de hombres que comenzó a disparar con un pistola hacia los muchachos reunidos. En consecuencia, algunas de las balas impactaron en la puerta de metal, por lo que el hombre se dirigió a observar qué sucedía.

Con el objetivo de conocer lo ocurrido, los agentes se desplazaron por las inmediaciones y se encontraron con un joven de 25 años, domiciliado en la zona. El mismo refirió a los efectivos que su auto marca Chevrolet Corsa, estacionado en la intersección de Volcán y Pumahuasi, presentaba daños en la óptica delantera izquierda y una rajadura en el parabrisas.

Tras esto, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que Criminalística se presente en el lugar para realizar el peritaje pertinente.

Así, los peritos recorrieron la zona y encontraron once vainas servidas pertenecientes a una pistola calibre 9 milímetros en la calle Volcán, entre Huacalera y Tres Cruces.

También se peritó el domicilio a donde dispararon los atacantes y el auto mencionado que resultó dañado.

Sin embargo, más allá de lo sucedido, no se radicó una denuncia, aunque los efectivos de la Seccional 59° realizaron las actuaciones sumarias.

El problema de las drogas y la violencia en el barrio

PLAZA | EN DONDE, SEGÚN LOS VECINOS, LOS JÓVENES CONSUMEN DROGAS.

El Tribuno de Jujuy se acercó a la zona de las calles Volcán, Pumahuasi, Huacalera y 24 de Septiembre para conocer un poco la realidad que afecta a los vecinos domiciliados en ese sector de la ciudad capital, lindero con el barrio Mariano Moreno. No obstante, la tranquilidad del mediodía de ayer contrastaba con lo ocurrido el sábado.

En la recorrida por las terradas calles de San Cayetano y a metros de la capilla homónima, las arterias se encontraban prácticamente desiertas. Las mismas fueron testigos del hecho narrado. Los vecinos con los cuales dialogó este diario coincidieron en que si bien no es la primera vez que se escuchan detonaciones de armas de fuego, la cantidad de disparos los alteró. Sin embargo, todos coincidieron en los problemas que genera la venta y consumo de drogas.

Preocupación de los vecinos

En la conversación con los vecinos de San Cayetano se pudo conocer que existe, dese hace algún tiempo, un enfrentamiento entre dos grupos integrados por jóvenes del barrio que viven a escasas cuadras de distancia. Se trata de muchachos de entre 14 y 20 años, de acuerdo a quienes los ven habitualmente.

Un detalle que se conoce en el barrio, es que los jóvenes eligen juntarse en la plazoleta de la intersección de las calles Pumahuasi y 24 de Septiembre, en donde hay juegos para niños. Allí, comparten sustancias ilegales que son adquiridas en los alrededores, según los testimonios recogidos por este diario en el lugar. Además, un vecino de la zona le refirió a este matutino que, al menos, habría cuatro bocas de expendio de estupefacientes en la zona del enfrentamiento narrado. En el barrio se habla del consumo de drogas como una de las preocupaciones.

Una práctica que es llevada a cabo a la vista de todos, por lo que alarma a los padres ante la realidad a la cual están expuestos sus hijos desde muy temprana edad. Sienten un descuido con los jóvenes del barrio. Finalmente, con respecto a la Policía, los residentes de San Cayetano coincidieron ante este matutino en que a veces pasan patrullando la zona.