Asistencia en Santa Clara

La Defensoría del Pueblo de Jujuy llevó adelante recientemente un operativo en Santa Clara, en el marco del programa Defensoría Móvil, que acerca atención y asesoramiento gratuito a distintas localidades de la provincia.

La jornada, realizada en la plaza Arquitecto Carlos Franzini a partir de la invitación del municipio, contó con una masiva concurrencia de vecinos que se acercaron para realizar consultas sobre el proceso de auditoría de las pensiones no contributivas (PNC), así como sobre jubilaciones, pensiones y trámites vinculados a Anses.

Previo al operativo, el equipo de profesionales de la Defensoría -integrado por Sergio Zamorano, delegado de la institución en San Pedro, Marianela Portal y la asesora institucional Vanesa Burgos- fue recibido por el intendente Antonio Alaniz, con quien se acordó fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en proyectos de apoyo a la comunidad.

Este encuentro "se suma a una serie de acciones que la Defensoría viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, reafirmando su compromiso de acercar los servicios a todas las localidades, escuchar las necesidades de la ciudadanía y promover el acceso efectivo a los derechos", destacó una entrega de prensa.