16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Información general

Mañana sin clases en nivel secundario, terciario y universitario

Este miércoles 17 de septiembre no habrá actividades en los tres niveles.

Martes, 16 de septiembre de 2025 12:42

Confirmaron que mañana 17 de septiembre, no habrá clases ni actividades en los niveles secundario, terciario y universitario en la provincia de Jujuy, a causa de la conmemoración por el día del profesor.

