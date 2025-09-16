Mañana sin clases en nivel secundario, terciario y universitario

Confirmaron que mañana 17 de septiembre, no habrá clases ni actividades en los niveles secundario, terciario y universitario en la provincia de Jujuy, a causa de la conmemoración por el día del profesor.
