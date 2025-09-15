10 días de corte y desvío en el tránsito

A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informaron que desde este lunes 15 de septiembre y por un lapso aproximado de diez días se implementarán restricciones vehiculares debido a obras de reparación de calzada en la intersección de avenida Azopardo y avenida Eva Perón.

Según detallaron, el tránsito con dirección hacia el casco céntrico circulará únicamente por media calzada en el mencionado cruce, mientras que en la intersección de avenida Azopardo y Guatimozin se dispuso el corte total de circulación.

Por esta razón, tanto los vehículos particulares como las unidades del transporte urbano de pasajeros que se dirijan hacia el centro deberán modificar su recorrido de la siguiente manera: avenida Eva Perón, avenida Azopardo, Guatimozin, Quichagua, y luego retomar el trayecto habitual.

Desde el municipio se solicitó a los conductores y peatones prestar especial atención a la cartelería instalada en la zona y al personal de tránsito que se encuentra apostado para ordenar la circulación.