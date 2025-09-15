Premios y reconocimientos para los estudiantes

La Municipalidad de Palpalá, por disposición del intendente Rubén Eduardo Rivarola, premió en efectivo a los 11 colegios que participaron en las dos jornadas de los Sábados Estudiantiles en el Estadio Olímpico. Este evento destacó la creatividad y la unidad de los jóvenes, que compitieron con coreografías, juegos y batucadas.

El Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento" se llevó el primer puesto por segundo año consecutivo, demostrando un gran espíritu de equipo con 1.360 puntos. El segundo lugar fue para la Técnica N° 1 "General Savio" (1.320 puntos), y el tercero para la Escuela de Comercio N° 2 (1.210 puntos).

La tabla de posiciones se completa con cuarto puesto Sagrado Corazón (1.080 puntos); quinto Secundario N° 5 (1.060 puntos); sexto Colegio Modelo (850 puntos); séptimo Agrotécnica N° 1 (800 puntos); octavo lugar Bachillerato N° 22 (710 puntos); noveno colegio Fasta "San Alberto Magno" (590 puntos) y el décimo lugar le correspondió al secundario de Artes Visuales N° 53 (430 puntos).

El evento también incluyó al Centro de Día "Oscar López", cuyos alumnos recibieron una mención especial, en lo que fue una jornada de verdadera inclusión.

LOS RECURSOS | SE DESTINARÁN A DISTINTOS PROYECTOS EDUCATIVOS.

Martina Vilca, reina del colegio "Domingo Faustino Sarmiento" expresó su alegría: "Estamos muy contentos con el resultado", y destacó la participación activa de estudiantes de todos los cursos, unidos en un esfuerzo común. Además, agradeció el apoyo del municipio, que brindó espacios para la recaudación de fondos.

Diego Rivero, director del Colegio "Sagrado Corazón", aseguró que eventos como los Sábados Estudiantiles "son valiosas instancias de aprendizaje", y "si bien hay una dosis de competencia que nos motiva, lo importante es la integración, el respeto, la participación y el tratarnos bien". Destacó la organización general que tuvo el evento este año como también la participación del estudiantado de todos los colegios durante las dos jornadas. La creatividad, los cantos, las coreografías, batucadas, etcétera. "Nos enorgullece como comunidad educativa y como palpaleño", afirmó.

Otros representantes de las instituciones, expresaron su agradecimiento al municipio por el apoyo, la organización y los fondos, que serán utilizados para la construcción de carrozas y otras actividades estudiantiles.

El municipio no solo entregó premios, sino que también brindó un espacio gastronómico para que los colegios recaudaran fondos para sus actividades. Además, se implementó un operativo de seguridad y prevención con la Policía de la Provincia, Tránsito y el Same para garantizar el bienestar de todos los participantes.