°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Municipalidad de Palpalá
Ledesma
Municipalidad de Palpalá
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El tiempo en Jujuy
copa jujuy
La Quiaca
Santa Catalina
pedestrismo
kickboxing
Municipalidad de Palpalá
Ledesma
Municipalidad de Palpalá
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El tiempo en Jujuy
copa jujuy
La Quiaca
Santa Catalina
pedestrismo
kickboxing

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Salud

Más de 12 mil consultas y 120 cirugías en seis meses

Ministerio de Salud destacó que se pudo atender a población del interior en varias especialidades. Algunas de ellas fueron cardiología, endocrinología, traumatología, y oftalmología.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
VENTAJAS | ADEMÁS DE SER GRATUITA, LA ATENCIÓN LLEGA AL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA POBLACIÓN, EVITANDO TRASLADOS.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó el trabajo sostenido de los profesionales a través de la estrategia de Itinerancias, que permite brindar atención gratuita a la población, en especial en el interior de la provincia, dando respuesta a la demanda por consultas en diferentes especialidades.

Se destacó que este trabajo es ejemplo de la política de descentralización en materia sanitaria, uno de los ejes del Plan Estratégico de Salud II, a fin de facilitar el acceso de la comunidad a las atenciones en el propio lugar de residencia, evitando traslados de las personas y mejorando tiempos de diagnóstico y resolución.

En los primeros seis meses de 2025, las Itinerancias permitieron atender un total de 12.225 consultas en cardiología, pediatría, oftalmología, ginecoobstetricia, clínica general, medicina general, traumatología, endocrinología, patología general, geriatría, infectología y ecografía general, articulando estudios complementarios, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia. Asimismo, bajo esta modalidad de atención se concretaron, en el mismo período, 120 intervenciones quirúrgicas.

La respuesta en la primera mitad del año permitió la cobertura de personas usuarias en Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palma Sola, La Esperanza, La Mendieta, San Pedro, Palpalá, Libertador, El Talar, Fraile Pintado, Calilegua, Yuto, El Carmen, Monterrico y Perico.

Punta Diamante

Mañana se cumplirá un operativo sanitario "de corazón a corazón" en la calle Maimará 122 del Asentamiento Xibi Xibi del barrio Punta Diamante de esta capital.

Se cumplirá en el horario de 8 a 14 y estarán disponibles los siguientes servicios: atención ginecológica, turnos protegidos para mamografías, test de PSA (próstata), test de VIH y sífilis, zoonosis, adolescencia, podología, médico clínico, psicología, nutrición, pediatría, odontología, educación para la salud y rastrillaje.

Estos operativos tienen como objetivo, según se resaltó desde la cartera sanitaria jujeña, fortalecer el acceso a servicios públicos de salud, especialmente en materia de prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento a las familias. Para la atención gratuita, vecinas y vecinos del citado barrio o sectores aledaños deben acercarse a los puntos de encuentro y presentar el documento nacional de identidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD