Turismo

Jujuy se alista para la FIT 2025

La Provincia desplegará todo su potencial turístico.

Viernes, 12 de septiembre de 2025 00:00
ELOGIADO | EL CHEF PERIQUEÑO NUEVAMENTE EN LA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS.

A medida que se aproxima la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, desde el 27 al 30 próximos, la Provincia se organiza para su participación y demostrar todo el potencial turístico con la finalidad de atraer visitantes para lo que resta del año y la próxima temporada estival.

La FIT es una de las 5 más importantes del mundo y la más relevante de la región, la próxima edición comenzará celebrando el Día Mundial del Turismo y contará con la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria General de ONU Turismo. Este año, el país invitado será Portugal y se espera recibir a más de 135 mil visitantes de 55 países y de las provincias argentinas.

Habrá cientos de mayoristas, touroperadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en Turismo de Segmentos y Eventos. También estarán presentes organismos oficiales de Turismo, agencias de viajes y medios de comunicación de diversos países.

El chef periqueño José Frías se ocupará de elaborar la gastronomía local para deleitar a los paladares de funcionarios nacional y provinciales, invitados, influencers y púbico en general en el stand que tendrá la Provincia. Además brindará clases magistrales de cocina.

 

