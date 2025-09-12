Colación de grados de la Ucse

En el marco del 32° aniversario de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, ayer se llevó a cabo en el Teatro Mitre la 27º colación de grados.

El acto fue encabezado por el rector de la Ucse, Luis Lucena; el decano del Departamento Académico San Salvador, Marcelo Brunet, y contó además con la presencia del obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, quienes destacaron la importancia de la formación académica en el desarrollo profesional y humano de los egresados. Durante la ceremonia se tomó juramento a los nuevos profesionales y se entregaron los certificados honoríficos, en un clima de emoción y orgullo compartido entre estudiantes, graduados, familias y autoridades.

Los nuevos profesionales son en Abogacía: Armeya, Rocío Micaela; Arrueta, Julieta Isabel; Beltrán, Víctor Aaron; Burgos, Nahuel Federico; Guantay, Andrea Verónica; Juste, Marina Alejandra; Morales, Lourdes Vanesa; Pereira, Melina Belén; Romero, Silvia Alejandra; Sosaya, Leandro Agustín y Valdez, Iris Mirtha Ayelén. En Escribanía, Juste, Marina Alejandra. En Licenciatura en Relaciones Internacionales, Cruz, Luis Francisco; Farfán, Victoria de Los Ángeles, y Schwartz, Alexis Emanuel. Licenciatura en Psicopedagogía: Cañizares Mamaní, Esther; Espada, Camila Belén; Fernández, Daniela Del Pilar; Gramajo, Rosario María; Hidalgo, Yanina De Los Ángeles; Jaramillo, Camila del Rosario; López Oviedo, Camila; Llampa, Greta Irene y Molina, María Virginia.

Licenciatura en Bibliotecología: Chuychuy, Rolando Wilfredo; Fernández, Silvia Elisa; Llampa, Rosa Cristina; López, Silvana Francisca; Mamaní, Fabián Enrique; Omar, Julia Angela; Quispe, Carmen Alicia y Tapia, Sandra Noemí. En Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual: Fernández Humana, Inti Nehuén y Piñón Soliz, Rocío Celeste. Licenciatura en Comunicación Social: Benicio, Rolando Daniel; Cruz, Sebastián Maximiliano; Hansen, Marianela; Juárez, Erika Romina; Luera, Melisa Brenda Solange; Mamani, Ayelén Gimena; Mamani, Nerea Emilia Victoria y Toconás, Franco Maximiliano.

Licenciatura en Nutrición: Ayala, Candela; Benítez Pedraza, Delfina; Brotons, Tamara Josefina; Bustamante Burgos, María Sol; Camacho, Clara Celeste; Cortés Segovia, Rocío Celeste; Cruz, Mariana Noel; De Santis, Marina; Fernández, Analía Belén; Gansslen, Erica Beatriz; Girón, María José; González Estremadoiro, Melani Denise; Guevara, Leila; Loaiza, Candelaria Sofía; Martínez, Marcela María Del Valle; Maurín, Rocío Maribel; Molina, Florencia Aylen; Pérez Mastrandrea, Daniela; Quispe, Natalia Agustina; Ríos, Anahí Agustina; Rodríguez, Leonardo Enzo; Rozo, Agustina Trinidad; Sánchez, José Ignacio; Taussig, Lisel Anahí; Tolaba, Selene Del Rosario y Quispe, Marta Elizabeth.

Licenciatura en Psicología: Alba, Melisa Rocío; Arnold, Matías; Barro, Nina Maité; Buffil, Valeria Belén; Camaño Aguado, Sophía; Galli, Sofía Inés; Higa, Mónica Liliana; López, Flavia Adriana Beatriz; Mamani Silisque, Noelia Maribel; Meroi, Santiago; Morales, Javier Augusto; Paredes, Lourdes Aldana Del Valle; Rivarola, Rocío; Roldán, María Dolores; Scamperti, Amelia Judith; Tirado, Tania Verónica; Vera, Camila Agustina y Zuccón, Gloria Natalia.

Licenciatura en Administración: Cazón, Federico Martín; Cuneo Quiroga, María José; Escajadilla, David Ignacio; Gutiérrez, Pilar; López, Bárbara Belén; Mollesaca, Luis Mauro; Tolay, Sergio Daniel y Vásquez Arraya, Agustín Felipe. En Contador Público, Gallardo, Daniel; Guerra, Luis Mariano; Milena, María Ornella de los Ángeles; Rodríguez, Natalia Alejandra y Vallejos Gallardo, Víctor Hugo. Licenciatura en Comercio Exterior: Peñaloza, Gabriela Paola; Cruz, María Agustina y Vilte, Dana Fiorela.

Ingeniería Informática: Chorolque, Ezequiel Rolando y Quintero, Martín Emmanuel. Analista en Sistemas: Caballero, Andrea Lorena y Muñoz Lemir, Gustavo Facundo. Tecnicatura en Automatización y Robótica: Vercellone, Martín Andrés.

Licenciatura en Educación Física y Deporte: Begzadeh, María Luisa y Chalco, Pablo Eduardo. Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría: Abregú, Lucía Evangelina; Aguirre, Noelí Victoria; Álvarez, Carla Daniela; Ávila, Abril Eliana; Bejarano, Candela Victoria; Brandán, Daniel Alejandro; Calvó, Juan Valentín; Estrada, Christian Gabriel; Guerrero, Gisela Noelia; López, Juan Cruz; Maldonado, Lucas Luis; Petruel, Daiana Nahir; Rivera Pérez, Nadia Evelin; Rivero, Agustín Nicolás y Valerio, Sergio Jaime David.