Invitan al Jubileo de los Educadores

Luego del Jubileo de los Laicos que se vivió el domingo pasado, la peregrinación a Río Blanco para trasponer la Puerta Santa será protagonizada el sábado 13 por los docentes. El Consejo de Educación Católica (CEC) convocó a todos los equipos directivos, docentes y comunidades educativas a vivir el Jubileo de los Educadores, desde las 9.

Con la intención de "agradecer la vocación de enseñar, reencontrarnos como comunidad y renovar fuerzas para los desafíos de hoy" se concentrarán en la rotonda de ingreso al pueblo. Luego de saludar a la Patrona de Jujuy, a las 10 será la Eucaristía presidida por el obispo Daniel Fernández y a las 11 habrá un refrigerio fraterno.

Proponen acercarse con el estandarte de la institución, equipo de mate y algo para compartir.

En el caso del IES Nº 7 "Populorum Progressio-Intela" se concentrará el sábado a las 6.30 en la puerta del Instituto -junto a la Catedral- para caminar al santuario. Se reunirán con la sede Perico y Libertador en el acceso sur a las 7.45.

Encuentro Provincial de la Divina Misericordia

El 14º Encuentro Provincial de los Corazones que aman a la Divina Misericordia se realizará el sábado, desde las 8 hasta las 18, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno (Perú y Colombia). El padre Mauro Carlorosi del Centro de Espiritualidad “Santa Faustina Kowalska” disertará sobre “Divina Misericordia: luz y esperanza en la oscuridad”. La acreditación tiene un costo de $3.000 y el contacto es el 388‑4210779 (Romy).