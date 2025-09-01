Se otorgaron casi 27 mil turnos de salud mental en medio año

De acuerdo a la implementación del Plan Estratégico de Salud II, se otorgaron un total de 26986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en todo el territorio de la provincia, dando respuesta a la demanda de la población y mejorando el servicio público.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que a través del Centro Único de Gestión de Pacientes y la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, continúa fortaleciendo las estrategias para el acceso de la comunidad a los servicios de psicología y psiquiatría en toda la provincia.

En ese sentido, mientras se refuerzan las estrategias para minimizar las gestiones presenciales en el sistema público de salud, las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre de 2024 para la solicitud de turnos tanto llamando a la línea Call Center 0800 777 7711 como desde la opción vía mensaje de WhatsApp para los hospitales que ya cuentan con esta modalidad.

Sin filas presenciales: cómo solicitar turnos para la atención gratuita en Salud Mental

Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención

¿Dónde consultar?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas y por demanda espontánea sobre salud mental:

Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)

CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)

Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)

Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)

Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a: