Avanza renovación integral de glorieta de plaza Belgrano

El intendente Raúl Jorge recorrió junto funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, las obras de restauración y puesta en valor de la glorieta de la plaza Belgrano, uno de los espacios más representativos de la ciudad. Durante la visita de obra, el jefe comunal supervisó el avance de los trabajos que forman parte de un plan integral de renovación que incluye la mejora del mobiliario urbano, luminarias, accesibilidad y espacios verdes, con el objetivo de seguir embelleciendo y preservando los sitios que forman parte de la identidad de los jujeños.

"Este es un proceso que se inició con un concurso de anteproyectos, del cual surgieron propuestas seleccionadas y posteriormente adaptadas a las necesidades del espacio. Entre ellas, la ampliación de este sector que permitirá contar con un gran escenario. Pero, sobre todo, se busca revalorizar la plaza Belgrano que concentra una importante afluencia de turistas y vecinos, potenciada además por la recuperación del Cabildo, que recientemente cumplió un año y continúa fortaleciendo la vida turística y social de la ciudad", indicó Jorge.

Agregó que "la puesta en valor de la plaza Belgrano se complementa con la incorporación de nuevos sanitarios adecuados que serán gestionados y mantenidos por cooperativas u otras personas que asumirán la tarea. Además, se prevé la incorporación de equipamiento necesario para jerarquizar el sector de la plaza, que sin dudarlo se lo merece".

En cuanto a la iluminación, el intendente dijo "se realizarán recambios completos, apostando a una mejora integral del sistema, además se tomó la decisión sostenida de reemplazar el antiguo esquema de caminerías internas de tierra o polvo de ladrillo por caminerías consolidados con lajas, un material que ya existía en el lugar, y que permite mantener y respetar la identidad y el valor histórico del sector".

También sostuvo que estaban "realizando un gran aporte para poner en valor nuestra querida plaza mayor, la plaza fundacional, cuya intervención jerarquiza al monumento a Belgrano, consolidando el eje cívico que une la Casa de Gobierno con el Cabildo, por lo que se trabaja para acelerar los tiempos de obra y lograr que antes de fin de año, vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio renovado y del equipamiento".

Siguiendo esta línea, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, informó que actualmente se trabaja en la construcción de "un nuevo espacio de baños públicos en el sector conocido como bajo glorieta, similar a un subsuelo".

Expresó que las obras no solo comprenden la construcción de los sanitarios, sino también una serie de tareas complementarias que incluyen mejoras en la accesibilidad, como rampas y elevadores; el recambio de los pisos de la glorieta, que estaban deteriorados, manteniendo el piso original; y la ampliación de las zonas de estar, con el objetivo de revalorizar este espacio emblemático.

"A pesar de contar actualmente con 90 bancos, nos damos cuenta que hacen falta más espacios, por eso ya se está trabajando en la incorporación de nuevo equipamiento, que incluye la compra de bancos en Buenos Aires para reforzar la infraestructura", anunció.

Estimó además que prontamente se comenzará a trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Espacios Verdes en la instalación de un nuevo sistema de riego por aspersión. "El sistema anterior, con más de 30 años de antigüedad, se encontraba completamente deteriorado y fuera de funcionamiento, así que la plaza merece nuestro esfuerzo para mantenerla en óptimas condiciones", aseguró Montiel.

Al concluir mencionó que "las caminerías interiores, que eran de polvo de ladrillo y luego de tierra, están siendo revestidas completamente con laja; además se está optimizando el escurrimiento del agua en todo el sector y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Informática, se avanza en un plan de seguridad para la plaza Belgrano que incluye la instalación de cámaras de vigilancia en el sector de la glorieta, los nuevos baños públicos y las zonas de mayor circulación peatonal".

Acto, desfile y anuncio en el barrio Alberdi

GAUCHOS | DESFILAN FRENTE AL PALCO OFICIAL.

Con un acto protocolar y posterior desfile cívico militar y gaucho, vecinos y autoridades celebraron ayer el 68 aniversario del barrio Alberdi. En la ocasión el intendente Raúl Jorge destacó que con apoyo del Gobierno provincial se construye una cancha de hockey profesional en el sector.

PASAJE | BELLEZAS DEL BARRIO SE LUCIERON CON SU ACOMPAÑANTE

Al mismo tiempo anunció el próximo inicio de “una obra que ya está licitada y adjudicada que será el multiespacio de todo el sector de San Pedrito, que estará ubicado muy cerca del CPV de Malvinas, y que significará el sexto multiespacio en nuestra ciudad para generar la unión de vecinos y la familia a través de actividades múltiples para este gran sector urbanizado que necesita de este tipo de equipamientos ”.

Antes había expresado que “Alberdi fue una figura trascendente de la historia argentina, un libertario que pensaba en el federalismo, la unión nacional y la república, y que tenía un concepto totalmente diferente al que tiene nuestro presidente; por eso valoro esa identidad y respeto que genera alguien que, en un momento clave de la historia argentina donde habían unitarios y federales enfrentados, pensó y trabajó en los maravillosos fundamentos de la Constitución Nacional”.

DELEGACIÓN ESCOLAR | PRESENTE EN EL BARRIO ALBERDI

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, ponderó la pertenencia de los vecinos de Alberdi, “quienes año a año celebran su aniversario como si se tratara de una efemérides patria”. Por su parte, el presidente del centro vecinal, Roberto Alancay, sostuvo que “este 68 aniversario es un día muy especial para nosotros, estamos viendo muy claramente que el Gobierno Provincial y la Municipalidad han apostado por nuestro barrio, lo que me insta para seguir trabajando y gestionando para que nuestro barrio crezca y todos nuestros vecinos tengan mejores condiciones de vida”.