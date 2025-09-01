Pizarro y Morales de visita por Palma Sola

El candidato a diputado nacional en segundo término por el Frente Jujuy Crece (en Provincias Unidas) Mario Pizarro visitó Palma Sola como parte del itinerario proselitista que se intensificará desde hoy de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre próximo.

Acompañado del exgobernador Gerardo Morales y de la secretaria de Desarrollo Productivo y diputada provincial electa Patricia Ríos desarrolló una larga agenda en tierra palmasoleña donde fue recibido por el intendente Francisco Baquera y directivos de instituciones intermedias.

Antes de ingresar al poblado, la comitiva se dirigió a la Escuela Secundaria Rural N° 5 - Sede Real de Los toros, donde se entregó a la comunidad educativa una bandera de ceremonia, donación que había asumido el compromiso Morales en su visita en junio pasado.

Posteriormente se llegó hasta el Centro de jubilados, pensionados y retirados "25 de Junio". Allí Morales entregó materiales sanitarios para el mejoramiento de los baños de la institución, pedido que le había expresado la directora de la institución.

La visita prosiguió por el Bachillerato Provincial N°5 "Octavio Federico Bernis" donde los alumnos de la promoción 2.025 recibieron obsequios que utilizarán para sortearlo y de esa manera recaudar fondos para fin de año. Además Morales se comprometió con otros pedidos.

Finalmente en el consorcio de riego Arroyo Santa Rita dialogó con Baquera sobre el avance de la obra de impermeabilización de los canales de riego que se efectúa en una finca aledaña donde se producen cítricos.

Allí junto a los presentes ofrendó a la Pachamama y compartió un almuerzo comunitario, en su transcurso recibió presentes del intendente anfitrión y se refirió a la regularización del Consorcio y la ejecución de la obra que es de gran necesidad para el sector productivo.

Pizarro habló de las elecciones que se avecinan y de las propuestas del Frente Jujuy Crece (en Provincias Unidas) que tiene para la comunidad y con ellas ganar dos bancas en la Cámara baja. Además remarcó el gran esfuerzo que hace la provincia para sostener los recortes de Nación.