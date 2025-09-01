Municipio de Huacalera incorporó un vehículo

La Comisión Municipal de Huacalera incorporó un camión a su parque automotor gracias a una donación realizada por Agua Potable de Jujuy. El vehículo se gestionó con el objetivo de maximizar la prestación de los servicios a la comunidad a través de las diferentes áreas municipales.

El jefe comunal Enzo Paz recibió de manos del presidente de la empresa estatal, Juan Carlos García, las llaves de la unidad que generará mejores condiciones de trabajo para el personal municipal y a la vez la calidad de la atención a los vecinos del ejido municipal y zonas aledañas que abarca la jurisdicción.

En la oportunidad el titular de la comuna destacó el compromiso de la empresa estatal con las comunidades del interior de la provincia, y ponderó los diferentes trabajos concretados en Huacalera que aseguraron la provisión de manera correcta del líquido elemento como otros servicios a su cargo.

El vehículo recibido cubrirá una necesidad urgente de la localidad, hasta el momento el municipio no contaba con vehículos de gran porte en funcionamiento como consecuencia de su mal uso en gestiones anteriores. Es por ello que su incorporación representa un recurso fundamental para el desarrollo de tareas operativas y de logística.

La donación fue posible por las constantes gestiones efectuadas por Paz ante la empresa y el convencimiento de García sobre la necesidad de contar con el para mejorar la gestión municipal y el compromiso que el comisionado tiene con su comunidad.

"Estamos satisfechos de lo logrado hasta esta época del año y con mucho esfuerzo, lo cual nos demuestra un pueblo en permanente desarrollo y crecimiento con mucho esfuerzo en medio de una crisis financiera. A los huacalereños nos distingue el empeño permanente hacia adelante", destacó el Ejecutivo municipal.

En el pueblo el vehículo ya está en función recorriendo las calles del pueblo brindando servicio.