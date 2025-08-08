Tres personas desaparecidas estuvieron con Matías Jurado

"No me pongas el casco que me van a sacar foto y voy a salir en el Face", le dijo con una risa socarrona el presunto homicida serial Matías Jurado a los efectivos a cargo de su traslado desde la Unidad Penal del barrio Gorriti hasta la sede fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la calle Urquiza de la capital jujeña.

El hombre de 37 años fue citado por segundo día consecutivo para ser sometido a entrevistas psicológicas y psiquiátricas a cargo del gabinete profesional, para establecer su conducta y perfil.

Matías Jurado llegó fuertemente custodiado por los efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Penitenciarias (Coep), llegó vestido con una campera inflable de color negra, debajo de un chaleco antibalas y pantalones de jean de color celeste, que emanaban un fuerte olor a orina. Permaneció alrededor de dos horas y fue nuevamente trasladado al complejo Penal Nº 1, donde continúa aislado en las celdas de máxima seguridad, para resguardar su integridad física.

La Unidad Fiscal Especializada en delitos contra las personas imputó a Matías "el gringo" Jurado por la desaparición y el presunto crimen de Jorge Omar Anachuri (68), un hombre que el pasado 25 de julio, fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo 911, cuando abordó un remis en un tramo de la avenida Río Bermejo del barrio Mariano Moreno, junto al imputado y se dirigieron a su vivienda, ubicada en la intersección de Fraile Pintado y Las Rosas del berro 8 de Marzo de Alto Comedero.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que por estos momentos, los investigadores siguen pistas firmes que tres de las cinco personas denunciadas como desaparecidas, mantuvieron contacto con Jurado entre los primeros días del mes de junio y fines de julio.

Con los restos biológicos levantados, los elementos secuestrados y la declaración de allegados al imputado, la Justicia jujeña cree que Jurado podría haber hecho desaparecer a por lo menos tres personas que son buscadas.

Anachuri y otro hombre fueron captados por las cámaras de seguridad abordando un remis junto al imputado y el celular de una tercera persona, también denunciada como desaparecida, se activó cerca de la casa del presunto homicida. Con estos indicios, se procedió al secuestro de una importante cantidad de prendas de vestir que fueron secuestradas para ser analizadas, para permitir que los familiares de las personas desaparecidas puedan reconocerlas o no.

Por otra parte, lo que llamó la atención a los investigadores, es la importante cantidad de calzados de distintos números, colores y formas que hallaron en todas las habitaciones de la vivienda. Si bien son elementos de pruebas que están siendo minuciosamente analizados, los investigadores en estos días van a tratar de establecer su procedencia.

Su padrastro decidió vivir en la calle por temor a ser asesinado

“CASA DEL HORROR” | ESTE HABITÁCULO TIENE MANCHAS EN EL PISO DE TIERRA.

En la precaria vivienda del barrio de Alto Comedero, Jurado vivía con su sobrino de 16 años, testigo clave en estos hechos que se fueron descubriendo y que dejó totalmente consternada a la comunidad jujeña, en un momento residía un hombre adulto mayor.

Se trata del padrastro de Matías Jurado, padre de una de las hermanas de él y abuelo del adolescente. Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que padece adicción al alcohol y desde hace casi dos años decidió dormir en la calle, a causa de las graves lesiones que sufrió a manos de Jurado y el implacable terror que le tiene. Los investigadores lograron dar con él, justamente en el nosocomio cabecera de la provincia, donde se encontraba alojado en una de las salas, en proceso de desintoxicación.

En la entrevista que mantuvo con los pesquisas, el hombre dijo que el hermano de su hija no solo lo atacaba a golpes a él, sino también le pegaba a su nieto desde que éste era muy pequeño. El hombre además exhibió algunas cicatrices en la cabeza y en otras partes del cuerpo, dando cuenta de los violentos episodios que sufrió a manos del “gringo” Matías Jurado. También el hombre dijo que su nieto, el joven de 16 años, trataba de no estar mucho tiempo en esa casa, sobre todo cuando “gringo” Jurado consumía bebidas alcohólicas y pasta base de cocaína, generalmente se lo veía limpiando parabrisas de autos en los semáforos de la avenida Forestal o visitando a otros familiares que viven en el mismo sector barrial.