¿Quién fue San Cayetano?

Cada 7 de agosto, miles de fieles celebran el Día de San Cayetano "Patrono del pan y del trabajo" cuyo origen de conmemoración se remonta a ese día de 1547 cuando murió en Nápoles (Italia), a los 77 años de edad.

San Cayetano nació en Vicenza en 1480. Estudió en Universidad de Padua, distinguiéndose en Teología y doctorado en Derecho Civil y Canónico.

Si bien creció en el seno de una familia de buen status económico, desde joven supo que su objetivo era ayudar y servir a los demás.

Cuando terminó la carrera fue nombrado protonotario apostólico en la corte del papa Julio II, en Roma.

En la ciudad capital fue el creador de la asociación "Del amor divino", cuyo objetivo era enseñar a los socios a llevar una vida de ayuda a los demás, sobre todo hacia las personas enfermas y a todas aquellas que no se podían valer por sí mismas.

A lo largo del tiempo, se desprendió de todos sus bienes entregándose lo a los más pobres y no quiso ningún tipo de reconocimiento ni de honores, cuando miles y mi les de personas lo estaban pasando muy mal.

San Cayetano fue un convencido de que la Iglesia debía servir a los más pobres y que el clero debía tener como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes de manera permanente.