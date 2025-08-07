Festividad religiosa en honor a San Cayetano

La Municipalidad de Palpalá, a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, en colaboración con la Parroquia San Cayetano y la comunidad, se encuentran desarrollando las actividades en torno a esta importante fecha religiosa para la ciudad.

La Municipalidad de Palpalá, a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, en colaboración con la Parroquia San Cayetano y la comunidad, se encuentran desarrollando las actividades en torno a esta importante fecha religiosa para la ciudad.

Éstas dieron inicio el lunes 28 de julio con la entronización del Santo, y culminan hoy, 7 de agosto, con el acto protocolar, seguido del desfile Cívico, Militar y Gaucho, a las 11 horas, por avenida Martijena.

RUBÉN EDUARDO RIVAROLA, INTENDENTE

En tanto, por la tarde, desde las 16.30 horas, se proseguirá con la procesión y peregrinación con un nuevo recorrido, culminando con la Santa Misa encabezada por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, desde las 19.30 horas, a los pies del monumento a San Cayetano.

La presente celebración en torno al santo es un evento que trasciende lo religioso, convirtiéndose en un símbolo de unidad y esperanza para toda la comunidad.

El programa incluye novena, el acto protocolar en el monumento a San Cayetano situado sobre avenida Martijena, el desfile cívico-militar y gaucho, la procesión, y la misa central con la presencia del obispo de la provincia de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

Este año, por disposición de la parroquia, se modificará el recorrido que tendrá la procesión de fieles, partiendo desde templo San Cayetano, siguiendo por avenida Catalano hasta calle Azul, tomando esta calle hasta avenida Libertad, continuando por avenida San Martín, Raúl Galán, Coronel Quintana, Roque Alvarado, llegando hasta avenida Martijena, culminando así el monumento a San Cayetano.