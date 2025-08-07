¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Gimnasia y Esgrima
Liga jujeña de Fútbol
Boca Juniors
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
COPA JUJUY FEMENINA
Tenis
trail
Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Gimnasia y Esgrima
Liga jujeña de Fútbol
Boca Juniors
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
COPA JUJUY FEMENINA
Tenis
trail

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2219.25

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Día de San Cayetano

Festividad religiosa en honor a San Cayetano

Celebración organizada por la Municipalidad de Palpalá, la Parroquia San Cayetano y la comunidad.

Jueves, 07 de agosto de 2025 01:03
MONUMENTO A SAN CAYETANO | LUGAR DONDE SE REALIZARÁ la SANTA MISA ENCABEZADA POR EL OBISPO DANIEL FERNÁNDEZ.

La Municipalidad de Palpalá, a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, en colaboración con la Parroquia San Cayetano y la comunidad, se encuentran desarrollando las actividades en torno a esta importante fecha religiosa para la ciudad.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Palpalá, a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, en colaboración con la Parroquia San Cayetano y la comunidad, se encuentran desarrollando las actividades en torno a esta importante fecha religiosa para la ciudad.

Éstas dieron inicio el lunes 28 de julio con la entronización del Santo, y culminan hoy, 7 de agosto, con el acto protocolar, seguido del desfile Cívico, Militar y Gaucho, a las 11 horas, por avenida Martijena.

RUBÉN EDUARDO RIVAROLA, INTENDENTE

En tanto, por la tarde, desde las 16.30 horas, se proseguirá con la procesión y peregrinación con un nuevo recorrido, culminando con la Santa Misa encabezada por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, desde las 19.30 horas, a los pies del monumento a San Cayetano.

La presente celebración en torno al santo es un evento que trasciende lo religioso, convirtiéndose en un símbolo de unidad y esperanza para toda la comunidad.

El programa incluye novena, el acto protocolar en el monumento a San Cayetano situado sobre avenida Martijena, el desfile cívico-militar y gaucho, la procesión, y la misa central con la presencia del obispo de la provincia de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

Este año, por disposición de la parroquia, se modificará el recorrido que tendrá la procesión de fieles, partiendo desde templo San Cayetano, siguiendo por avenida Catalano hasta calle Azul, tomando esta calle hasta avenida Libertad, continuando por avenida San Martín, Raúl Galán, Coronel Quintana, Roque Alvarado, llegando hasta avenida Martijena, culminando así el monumento a San Cayetano.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD