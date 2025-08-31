¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

​​​​​​​TILCARA

Rescatan a una mujer en zona remota de la Quebrada

En la noche del miércoles 30 de agosto, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario lograron rescatar a una mujer de 42 años que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en la remota zona de Las Ánimas.

Domingo, 31 de agosto de 2025 17:27
RESCATE NOCTURNO EN LA QUEBRADA: BOMBEROS Y POLICIAS SALVAN A UNA MUJER

En un increíble despliegue de valentía y compromiso, en la noche del miércoles 30 de agosto, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario lograron rescatar a una mujer de 42 años que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en la remota zona de Las Ánimas.

En un increíble despliegue de valentía y compromiso, en la noche del miércoles 30 de agosto, efectivos policiales, bomberos y personal sanitario lograron rescatar a una mujer de 42 años que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en la remota zona de Las Ánimas.

La misión, considerada de alto riesgo por la complejidad del terreno y la falta de luz natural, requirió que el equipo se internara a pie en la quebrada. Tras localizar a la señora, los rescatistas procedieron a trasladarla en camilla, cargándola a pulso por el difícil terreno hasta ponerla a salvo.

La exhaustiva tarea culminó cuando lograron llegar a un punto seguro, donde fue trasladada al hospital de Tilcara, recibiendo la atención médica necesaria.

La Jefatura de Policía felicitó la labor realizada, resaltando que la comunidad de Jujuy puede sentirse orgullosa del coraje y profesionalismo de estos oficiales.

