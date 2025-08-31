Un dirigente comunero falleció en un siniestro vial

Un hombre de años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron con distintas heridas de consideración, luego de protagonizar un siniestro vial.

Un hombre de años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron con distintas heridas de consideración, luego de protagonizar un siniestro vial.

Armando Quispe era comunero del paraje puneño de Queta y formó el Movimiento Comunitario Pluricultural.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer alrededor de las 7, en un tramo de la ruta provincial N° 71, a la altura del paraje puneño de Chorojra del departamento de Cochinoca.

En esas circunstancias, el conductor de una camioneta perdió el control y cuando intentó retomar la ruta, una brusca maniobra provocó que el rodado diera tumbos.

A raíz del violento impacto, los cinco ocupantes resultaron con heridas de consideración y uno de ellos sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave.

Personal del Same tomó conocimiento del hecho y una vez constituidos en el lugar, trasladaron de urgencia al nosocomio abrapampeño al hombre identificado como Armando Quispe, quien lamentablemente horas después falleció.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa se hicieron presentes en el lugar y solicitaron la presencia de más ambulancias para trasladar a los otros ocupantes del rodado, entre ellos un adolescente de 15 años.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la intervención de los efectivos del Departamento de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

Por otra parte se supo que el estado de salud de las otras víctimas del incidente vial es estable y permanecen alojadas en sala de Observaciones del nosocomio local.

Armando Quispe fue estudiante de la carrera de Historia, dirigente, defensor de los derechos indígenas, comunicador y promotor del Tercer Malón de la Paz en 2023.

Fundó Radio Pachakuti, en Abra Pampa. También formó el Movimiento Comunitario Pluricultural y en 2009 integró el equipo de comunicadores indígenas que redactaron la propuesta de "Inclusión del Derecho a la Comunicación con Identidad", que quedó plasmada en el Título IX, sobre Pueblos Originarios.