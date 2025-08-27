Caso Matías Jurado: encontraron cinco celulares y rastrean recorrido con la SUBE

El Fiscal Guillermo Beller confirmó el hallazgo de cinco teléfonos celulares en el domicilio de Jurado, " Encontramos cinco teléfonos celulares en el primer allanamiento, ya se pidieron las titularidades, no hay nada de interés para la causa, recordemos que de estas cinco personas solamente uno tenía teléfono celular, también se ha hecho el reconocimiento con algún familiar y no es positivo, es decir ninguno de esos cinco celulares era de él, lo que sí, hemos hecho un nuevo allanamiento de una persona, entendemos vinculada a Matías Jurado, donde no se han encontrado mayores datos de relevancia, pero sí hemos encontrado un teléfono celular que también está por ser analizado justamente el día de hoy con la gente informática forense".

Por otro, se continúa con el rastreo de las víctimas desaparecidas a través de sus movimientos. Gracias al secuestro de tarjetas SUBE, la fiscalía ha podido determinar los recorridos, líneas y horarios que utilizaba uno de los investigados desde su domicilio en Alto Comedero. El análisis de cámaras de seguridad en esas rutas ya ha permitido encontrarlo en dos de ellas, aunque por ahora sin que se lo vea con alguna de las tres víctimas aún desaparecidas: González, Ponce y Quispe.

El fiscal aclaró también que "Hubieron algunas entrevistas más con testigos que siguen colaborando y siguen acercándose y seguimos por ahí encontrando en un merendero o un familiar, hemos encontrado a la ex pareja del señor Matías Jurado con quién estamos por entrevistarnos para tener su testimonio y que es lo que nos puede aportar en la causa y también respecto de cámaras hemos tenido muchísimas, muchísimas cámaras positivas en cuanto a que con el tiempo atrás que nos fuimos grababan por lo menos, ya es un gran paso, ahora se están haciendo unos análisis para ver si en alguna de ellas se juntó con alguna de las otas personas desaparecidas".

Respecto a los rumores que vinculan el caso con rituales de ocultismo o sectas, la fiscala fue contundente al descartar esa hipótesis por el momento. No obstante, indicó que se está realizando un perfil psicológico y psiquiátrico del posible responsable, con la colaboración de una profesional de Salta, para agotar todas las líneas investigativas.

La fiscalía aseguró que se trata de una investigación "muy compleja" en la que, a pesar de haber mucha evidencia, no es tanta como cabría esperar para hechos de tal magnitud, lo que sugiere la posibilidad de que el autor haya tenido conocimientos para "cuidar los rastros y no dejar huellas".