Segunda jornada en el juicio por la muerte de la joven

Continúa el juicio por la desaparición y posterior muerte de Angelina "Angie" Gonzáles, la joven de 15 años oriunda de Pampa Blanca cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de mayo pasado en un sector de la playa del río Las Pavas, en una zona de monte de las afueras de la mencionada localidad. La víctima había salido de su casa la tarde del día anterior.

Ayer por la mañana en la sala del segundo piso de los Tribunales jujeños se desarrolló la segunda audiencia de debates que tiene como único imputado a Adrián Ochoa (25), quien llegó a esta instancia con prisión preventiva. El hombre está acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género".

En esta jornada de debates las magistradas Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo escucharon los testimonios de testigos que se presentaron desde las 8.30 en las instalaciones judiciales. Entre los mismos, se encontraban personal policial y médico que acudió en los primeros momentos en que fue hallada la víctima a principios del pasado mes de mayo.

Por otro lado, las partes estuvieron representadas por el abogado Sergio Brodkiewiez, quien asiste técnicamente al imputado Adrián Ochoa, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y la querella llevada adelante por el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, completaron las partes que se hicieron presentes en la Sala del segundo piso de los Tribunales jujeños.

Cabe recordar que los debates comenzaron el pasado miércoles, exactamente siete meses después de la desaparición y el fatal desenlace de la vida de Angelina Gonzáles. Tras la segunda audiencia de ayer, quedan dos que van a ser el miércoles 10 y el jueves 11 del corriente mes, de acuerdo a lo programado por la Oficina de Gestión Judicial. Luego, será el momento de los alegatos de las partes involucradas para dar paso a la sentencia.

Los hechos investigados

El juicio que tuvo sus dos primeras audiencias el miércoles y ayer, de las cuatro en total, investiga los hechos ocurridos entre el 3 y el 4 de mayo pasado en la localidad de Pampa Blanca.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por El Tribuno de Jujuy, el domingo 3 alrededor de las 17 Angelina "Angie" Gonzáles (15) salió de su casa del barrio San Expedito de la mencionada localidad. Cerca de las 21 del mismo día, los efectivos de la Seccional 45º activaron el protocolo de búsqueda tras la denuncia por desaparición de la adolescente, radicada por Evangelina Barraza, su progenitora.

Desde un primer momento el entorno de "Angie" sospechó que Adrián Ochoa habría sido quien la citó en un lugar y que desde ese momento no se supo más de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Al día siguiente cerca de las 9, el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando llegaron a la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida. Así fue que al imputado lo trasladaron de urgencia a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. Esta situación fue clave para conocer dónde estaba el cuerpo de "Angie", desaparecida hasta ese momento de la mañana del domingo 4 de mayo.

Mientras se encontraba en el nosocomio periqueño, el inculpado se "quebró" ante los efectivos policiales que lo interrogaron acerca de Gonzáles, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación exacta de dónde dejó el cuerpo.

Por esa razón, una comisión de agentes alrededor de las 11 se dirigió al lugar señalado por Ochoa y halló el cadáver de la adolescente de 15 años en un tramo de la playa del río Las Pavas.

De esta manera, Adrián Ochoa llegó a la instancia de debate en prisión preventiva acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género". En caso de ser condenado por el tribunal, puede pesar sobre él una condena de prisión perpetua.