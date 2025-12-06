Detuvieron a un hombre involucrado en un robo

Unidad Policial Ciclistica de Acción Rápida de la Unidad Regional 4 de la ciudad de Libertador General San Martín, tuvo una destacada intervención en la madrugada de ayer en el barrio Arrieta.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.20, cuando el personal policial fue alertado por vecinos que habían retenido a un hombre de 34 años presuntamente involucrado en la sustracción de un estéreo de un vehículo.

La rápida acción policial, en conjunto con la colaboración ciudadana, permitió asegurar la situación y recuperar el elemento robado, frustrando así el delito. Este accionar oportuno subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad con la tranquilidad del vecindario.

El procedimiento se realizó mientras la comisión policial realizaba su recorrido preventivo habitual por la zona asignada.

En esas circunstancias, un vecino del mencionado sector barrial, interceptó y retuvo a la persona que luego fue identificada, manifestando que esta estaría implicada en la apertura de su vehículo y la consecuente falta del estéreo.

Tras la rápida intervención del personal de la Upcar, que constató la situación, se procedió a realizar una inspección en el área junto al damnificado.

Dicha búsqueda resultó exitosa, ya que el estéreo del rodado fue encontrado oculto entre los arbustos cercanos al lugar del hecho, siendo recuperado y puesto a disposición.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la Seccional 11° de la ciudad de Libertador, en calidad de demorado, donde fue trasladado por personal de apoyo y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El damnificado se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente, permitiendo que la justicia continúe con las actuaciones de rigor.