Hallaron una motocicleta que había sido robada

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta que registraba un pedido de secuestro por robo.

El vehículo fue encontrado abandonado en la intersección de calle Piedra de Luna y Rubí, del barrio Campo Verde de la capital jujeña.

El personal policial, al percatarse de la presencia de una motocicleta Corven Energy de 110 cc de cilindradas procedió a verificar su estado. La consulta inmediata con el Centro de Información y Análisis Criminal confirmó que la unidad poseía un pedido de secuestro vigente por robo en la misma jurisdicción.

El procedimiento se realizó en medio de recorridos de prevención, donde se detectó la moto abandonada. Tras obtener la confirmación del pedido de secuestro, se procedió a incautar la unidad, con la debida presencia de un testigo civil.

Las autoridades policiales de la Seccional 50° quedaron a cargo de la custodia del motovehículo secuestrado y de continuar con las diligencias de rigor para el esclarecimiento del hecho.