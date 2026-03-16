Lanzan el programa "Corredor Seguro 2026" para proteger a los estudiantes

En una iniciativa clave para la prevención y la seguridad, el Centro de Monitoreo Municipal de Palpalá fue el escenario para el lanzamiento por tercer año consecutivo del programa "Corredor Seguro" para el año 2026, único en la provincia. Esta actividad subraya el compromiso del gobierno local, en la promoción del trabajo interinstitucional conjunto con la Unidad Regional 8 de la Policía de la Provincia, SAME y las áreas de Tránsito y Seguridad Ciudadana. El objetivo primordial proveer seguridad a estudiantes, docentes y familias, tanto en su camino hacia los establecimientos educativos como en su regreso a casa. Además, el programa que abarca el nivel primario y secundario contempla este año como novedad, la promoción de conciencia en cuanto a prevención, a través de capacitaciones en RCP para los establecimientos educativas.

Durante todo el año, también se dictan cursos de seguridad vial destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, con el propósito de fomentar conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas. A esto se suma la instalación de cámaras de seguridad en los accesos y alrededores de los establecimientos educativos, las cuales son monitoreadas las 24 horas por personal municipal desde el Centro de Monitoreo. Actualmente, el programa trabaja en puntos estratégicos de todas las escuelas, abarcando tanto las ubicadas en zonas céntricas como en barrios periféricos y áreas rurales, garantizando así una cobertura integral para la comunidad educativa.

Entre los establecimientos donde se desarrollan estas acciones se encuentran: la Escuela N°78 “Dr. José Benito de la Bárcena”, Escuela N°450 “Dr. Elvio Adán Martelli”, Escuela N°411 “Mayor Enrique Carlos Lutteral”, Escuela N°257 “Provincia de Córdoba”, Escuela N°207 “Gral. de Brigada Armando Pedro Pío Martijena”, Escuela N°204 “Carmen Ávila de Naverán”, Escuela N°119 “General Savio”, Escuela “Lola Mora”, Escuela N°144 “Víctor Mercante”, Escuela N°176 “De la Patria”, Escuela N°459 “Obispo Marcelino Palentini”, Escuela N°228 “Altos Hornos Zapla” de Forestal y la Escuela N°22 “República de Bolivia” en Carahunco. Y en establecimientos de nivel secundario tales como: la escuela Técnica N° 1 "General Savio", el Colegio Sagrado Corazón; el Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento", la Escuela de Comercio N° 2 "Doctor Manuel Belgrano"; el Bachillerato N° 22 "Héroes de Malvinas", la Agrotécnica "El Brete", el Secundario N° 5, el Secundario de Artes N° 53, el colegio Fasta "San Alberto Magno"; el Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día "Oscar López”.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola destacó la importancia de esta política pública implementada desde hace años, enfatizando la colaboración interinstitucional. "Es muy importante trabajar en la prevención y en la seguridad de los niños y jóvenes que asisten a la escuela", señaló, resaltando la coordinación con los departamentos de Tránsito, Seguridad Ciudadana, UR8 y SAME para mantener seguros los perímetros escolares. Rivarola subrayó que el programa va más allá de la simple asistencia en el cruce de calles, incorporando además resguardo mediante video vigilancia y personal de seguridad para prevenir hechos delictivos. "Es un propósito fundamental, de cuidar la vida de nuestros niños y jóvenes", afirmó, mencionando también la inversión continua en cámaras de seguridad y un centro de monitoreo propio para fortalecer la prevención y el esclarecimiento de delitos en la ciudad.

Por su parte, el comisario Emilio Méndez, del Área Contravencional de la UR8, expresó su satisfacción por un año más de coordinación con el municipio en el lanzamiento del "Corredor Seguro". "El objetivo es la protección y seguridad de los niños y docentes de los diferentes establecimientos educativos de Palpalá, tanto del sector urbano y zonas rurales”, declaró. Méndez enfatizó la necesidad de planificación y organización, articulando recursos provinciales y municipales para ofrecer una respuesta efectiva a la comunidad en materia de prevención y seguridad vial y ciudadana.

En tanto Cristian Ajalla, director de Seguridad Ciudadana de la comuna local, destacó que: “El Corredor Seguro”, es una política pública implementada por el intendente, desde hace tres años, para poder estar presente en la prevención y seguridad en las escuelas de Palpalá, a fin de que tengan la posibilidad de transitar y llegar seguros a sus domicilios. Está integrado por el departamento de Tránsito, Seguridad Ciudadana, la UR8 y SAME”.

Más adelante, señaló que “este programa fue creciendo y se adoptó más tecnología. Actualmente ya estamos cerrando lo que denominamos los anillos de seguridad en los barrios, con el objeto de brindarle seguridad al ciudadano en tu trayecto a las escuelas. Es un trabajo complementario e integral, en conjunto con las demás instituciones, siempre pensando en el beneficio de la comunidad de Palpalá”, concluyó.