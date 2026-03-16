FNE 2026: Abrieron las inscripciones para los desfiles de carrozas

Desde el Ente Autárquico Permanente informaron que ya se encuentra abierta la instancia de inscripción para la participación en los tradicionales desfiles de carrozas y carruajes de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026.

La convocatoria está destinada a todos los establecimientos educativos que deseen participar con carruaje, carroza o carroza técnica, en los desfiles que se realizarán en Ciudad Cultural, uno de los eventos más esperados de la celebración estudiantil.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de mayo de 2026. Para realizar el trámite deberán acercarse a las oficinas del Ente Autárquico Permanente, ubicadas en el Centro de Innovación Educativa (ex Infinito por Descubrir), primer piso, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Además, la inscripción también puede realizarse de manera virtual enviando un correo electrónico a [email protected]

Confirmaron la participación de 84 carrozas

En el marco de la organización de esta edición histórica de la FNE, la ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira, mantuvo una reunión con autoridades del Ente Autárquico Permanente para coordinar los lineamientos administrativos y pedagógicos que regirán la participación de docentes y estudiantes durante este año.

Durante el encuentro se solicitó la nómina de docentes asesores que acompañarán la construcción de las carrozas. La medida permitirá anticipar la emisión de los actos resolutivos y garantizar la designación inmediata de suplentes, con el objetivo de asegurar la continuidad de las clases en los establecimientos educativos.

“El objetivo es que los alumnos no permanezcan sin docentes en el aula durante el tiempo que los asesores acompañan la construcción de las carrozas”, explicó la ministra.

Asimismo, se confirmó que la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 se desarrollará del 16 al 26 de septiembre, conforme al calendario escolar vigente.

En esta edición participarán 84 carrozas, cuatro más que el año pasado, construidas por estudiantes de distintos establecimientos educativos de toda la provincia.

Por otra parte, adelantaron que el Congreso de la Juventud incorporará este año nuevas líneas de impacto social vinculadas a educación inclusiva, habilidades socioemocionales y convivencia.