Samsung presenta los Galaxy S26 Series y Buds4 Series en Argentina con importantes beneficios de lanzamiento

Desde el 11 y hasta el 25 de marzo se puede comprar en Argentina la Serie Galaxy S26 con los siguientes beneficios de lanzamiento a través de la tienda online, tiendas físicas oficiales y la app de Samsung Shop.

PrePaid Card

Quienes hayan adquirido su PrePaid Card entre el 25 de febrero hasta 10 de marzo podrán canjearla hasta el 25 de marzo y obtener un beneficio extra en la compra de un Galaxy S26 Series. La PrePaid Card ya adquirida por $300.000 dará derecho a un cupón de descuento por $600.000 para cualquiera de los 3 dispositivos.

Financiación o descuento por pago contado

Samsung ofrece hasta 24 cuotas sin interés con Banco Nación para la compra de S26 Series. Para clientes de Banco Santander, 15 cuotas sin interés. Los Galaxy Buds4 Series se ofrecen en 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados. Por su parte, Samsung ofrece 10% de descuento por pago contado para S26 Series y 20% de descuento para Buds4.

Plan Canje Garantizado

A través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago un dispositivo (celular o tablet), aunque tengan la pantalla rota, y ahorrar hasta un 45%. Además, Samsung asegura desde $400.000 de reintegro para la compra del S26 Series.

Los Galaxy Buds4 series también van a contar con plan canje de hasta un 30% de descuento entregando otros auriculares Samsung y otras marcas seleccionadas

Doble almacenamiento o Galaxy eVoucher

Los usuarios pueden elegir entre duplicar el almacenamiento de su nuevo smartphone o acceder a un Galaxy eVoucher de $300.000 con la compra de la Serie S26.

Quienes deseen comprar los dispositivos de 512gb van a poder hacerlo abonando el precio de los modelos de 256gb.

Por otro lado, quienes opten por los modelos de 256gb de almacenamiento, pueden acceder a un eVoucher de $300.000 para comprar productos del ecosistema Galaxy con hasta 75% de descuento.

Compra en conjunto (Galaxy S26 Series + Buds4 Series)

Al comprar en el mismo momento un Galaxy S26 Series y un Buds4 Series accedé a un descuento del 20% en los buds.

Samsung Care+

Quienes compren su S26 Series y decidan proteger su dispositivo con Samsung Care+, podrán obtener un descuento de 50% por 12 meses en el Plan Black, que incluye garantía extendida y cobertura en caso de rotura de pantalla, robo/hurto, y daño parcial o total del equipo.

Los dispositivos estarán disponibles para su compra en Argentina a partir del 11 de marzo con los siguientes precios:

Galaxy S26 Ultra 1TB: $4.399.999

Galaxy S26 Ultra 512gb: $3.699.999

Galaxy S26 Ultra 256gb: $3.399.999

Galaxy S26+ 512gb: $3.299.999

Galaxy S26+ 256gb: $2.799.999

Galaxy S26 512gb: $2.699.999

Galaxy S26 256gb: $2.199.999

Galaxy Buds4 Pro: $619.999

Galaxy Buds4: $449.999

Para conocer más información sobre beneficios de Galaxy S26 y Buds4 Series, visitar samsung.com/ar.