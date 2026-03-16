Kicillof ganó en la interna PJ y ahora prepara 2027

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se impuso en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires en 10 de los 16 distritos donde se votó este domingo y ya acelera su armado político para 2027 con el lanzamiento de un think tank propio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Las listas alineadas con el mandatario conquistaron la mayoría de los municipios en disputa, mientras que La Cámpora retuvo 4 distritos y el Frente Renovador se quedó con otros dos, entre ellos Junín, donde el axelismo jugó a favor del massismo para consolidar un esquema de unidad local.

Con el resultado de la interna, Kicillof queda fortalecido en la conducción del PJ bonaerense, en el marco del acuerdo que lo proyecta a la presidencia del partido y reposiciona a su espacio MDF como primera minoría dentro del peronismo provincial. En su entorno afirman que el gobernador quedó “muy satisfecho” con el mapa interno y que ahora “hay que seguir construyendo” de cara a la disputa nacional.

El próximo paso será este martes 17 de marzo en La Plata, donde presentará el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), la usina de ideas del MDF que funcionará como think tank para elaborar propuestas de políticas públicas, articular centros de estudio y alimentar un eventual plan de gobierno con horizonte en 2027.

El CEDAF estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, acompañada por el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el ex titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani, referentes de la mesa chica kicillofista que ya trabajan hace meses en la articulación de equipos técnicos y académicos de todo el país.

De acuerdo con lo adelantado por sus impulsores, el centro de estudios tendrá tres objetivos centrales: tejer una red de centros y usinas de investigación ya existentes, diseñar un plan de acción para “la Argentina que viene” y recorrer el país para apuntalar la construcción territorial del MDF por fuera de la provincia de Buenos Aires.