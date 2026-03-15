Dejó la moto estacionada y un sujeto se la sustrajo

Un hombre fue víctima del robo de la moto que utilizaba para trabajar luego de estacionarla a un costado de la ruta provincial N° 1 para dirigirse a los pastizales cercanos a orinar. El motociclista observó al sospechoso mientras se llevaba la movilidad cuando se encontraba en el barrio Los Arenales de la capital.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, en momentos que el empleado de un correo privado luego de finalizar su jornada laboral se dirigía en sentido norte-sur rumbo a la localidad de Río Blanco a bordo de una motocicleta Honda de 110 cc de cilindrada, de color negro y con pocos kilómetros de uso.

En esas circunstancias, alrededor de las 18.30 a la altura de la sede del escuadrón de la Gendarmería Nacional el damnificado frenó el rodado y lo dejó estacionado con la llave de contacto puesta, para dirigirse a los pastizales aledaños a orinar.

Fue entonces que minutos más tarde, el damnificado observó que un hombre abordó la moto y se la llevó manejando en dirección a Río Blanco.

Tras ser testigo del robo, el motociclista se dirigió a la Subcomisaría de la mencionada localidad para realizar la denuncia por sustracción, además de asegurar que el sujeto también le sustrajo un bolso de la empresa postal en la cual trabaja que en su interior contenía una campera, documentación del motovehículo y un teléfono celular.