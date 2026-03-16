Amenazó con matar a su exmujer y fue condenado

Carlos Ariel Vázquez (47) el hombre oriundo de la localidad de Lozano, que había amenazado con asesinar a su expareja, sus hijos y luego quitarse la vida, fue condenado a la pena de dos años y medio en suspenso y ya se encuentra en libertad.

Vázquez había sido detenido a mediados de diciembre del año pasado y durante la feria judicial, liberado y le dictaron una medida de prohibición de acercamiento.

Días después, Vázquez violentóel dispositivo de monitoreo que protegía a su expareja. El hecho, ocurrió en la localidad de San Pablo y de inmediato se activó un operativo policial de emergencia que permitió capturar al agresor, luego de intentar acercarse a su expareja y sus hijos.

Durante el ataque, la mujer activó el sistema de alerta del dispositivo Dual, lo que encendió las alarmas en el equipo de seguridad y en el sistema judicial.

Tras la aprehensión del violento sujeto en un sector del barrio Belgrano, la Fiscalía especializada en Violencia de Género solicitó una nueva audiencia, donde se imputó a Vázquez por violación de medida judicial y el Juzgado de Control, dio lugar a su prisión preventiva por el término de 40 días.

Tras un proceso abreviado celebrado el viernes pasado, se dictó sentencia, donde Vázquez fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de "amenazas coactivas y desobediencia judicial". La información fue confirmada por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, María Emilia Curten Haquim quien lideró la investigación.

La condena, de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, implica que el acusado no cumplirá la pena en contexto de encierro, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta impuestas por la Justicia.

Preocupacion y malestar

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que Vázquez goza de libertad desde el mismo viernes y presentó un nuevo domicilio ante la Justicia.

Mientras tanto, la expareja que resultó víctima de los hechos, había solicitado a la Justicia custodia policial y la activación del sistema de alerta Dual, por temor a represalias, que hasta el momento no obtuvo respuestas.