El Carmen Básquet recibe a 9 de Julio de Salta en partido correspondiente a la segunda fecha de LaLiga Federal por la Conferencia NOA. Las acciones en el estadio "Federación" serán controladas por Javier Puch y Patricio Ayarde, mientras que Rodolfo Janco será el Comisionado Técnico.

Los "carmenses" llegan entonados después de lo que fue el debut victorioso en Tucumán visitando a Talleres de Tafí Viejo, por eso los dirigidos por Mariano Aguilar buscarán aceitar todo lo bueno desarrollado en la primera fecha para seguir por la buena senda.

Si bien Agustín Sigel fue la figura en la primera presentación, marcó 33 puntos, la idea es que haya un goleo mucho más parejo de todos los intérpretes, trabajando los sistemas ensayados durante las semanas.

Justamente, estos días sirvió para seguir trabajando en distintos aspectos tácticos y estratégicos pensando en el rival de turno. El cuerpo técnico enfocó los entrenamientos en ajustar el funcionamiento colectivo y preparar el planteo de juego para un duelo que se anticipa exigente.

Para darle mucho más valor a la victoria de visitante, esta noche El Carmen Básquet deberá volver a sumar de a dos, ya que en estos torneos de ascensos que tiene esta disciplina a nivel nacional, son muy parejos y la idea siempre es hacerse fuerte en casa.

Por su parte, 9 de Julio de Salta llega a este compromiso tras disputar su último encuentro el pasado 14 de marzo, cuando cayó frente a Talleres de Tafí Viejo por 82 a 62. El conjunto salteño intentará recuperarse rápidamente y sumar un resultado positivo en su visita a territorio jujeño.

El equipo visitante es dirigido por Aldo Senna, entrenador con experiencia en competencias nacionales, quien conduce el proyecto deportivo del club en esta edición de la Liga Federal.

Se espera un buen marco de público, entonado sobre todo después de ganar en el debut, y sabe que debe contagiar a la gente, por lo que no solamente llegará gente de la ciudad de El Carmen sino también de San Salvador de Jujuy y otros puntos de la provincia amante del deporte de la "anaranjada".

Se informó que hoy en la Dirección de Rentas de la comuna carmense a partir de las 7.30 hasta las 17 se venden las entradas con un costo de 5 mil pesos la tribuna preferencial y 8 mil pesos para la zona de platea.

Se puede abonar con distintos medios de pagos, efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, débito o QR, mientras que en boleterías del estadio ubicado sobre avenida España comenzarán a vender las entradas desde las 20.

Por otro lado, anunciaron que desde la plaza central, Domingo T. Pérez de la ciudad de El Carmen, saldrá un colectivo para trasladar a los simpatizantes del equipo que quieran acompañarlos hasta el estadio "Federación", y una vez finalizado el encuentro regresan. Será gratuito y es con cupos limitados, por lo que deberán confirmar su presencia con el tiempo correspondiente para evitar demoras.

Gran entusiasmo

El Carmen Básquet generó expectativas entre los amantes del básquet, sobre todo de su ciudad, ya que por primera vez cuentan con un equipo compitiendo en la categoría ascenso del básquet nacional.

Por eso, desde la comuna carmense se invitó a todos los jujeños a acompañar al equipo en LaLiga Federal, que cuenta con algunos integrantes en su plantilla de jugadores de la provincia y otros refuerzos que se sumaron.