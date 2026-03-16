Gimnasia y Esgrima volvió a ganar ayer como local

La convicción de un Gimnasia que, a pesar de no haber tenido un gran primer tiempo e irse al descanso en desventaja, supo corregir algunos errores y dar vuelta el resultado.

Al final del encuentro que ayer protagonizaron el equipo de Pellerano y Colegiales hubo una frase que se escuchó de la gran mayoría de los simpatizantes "albicelestes" que se retiraban del estadio y que graficó totalmente lo ocurrido en el "23 de Agosto": "Si no se sufre no es Gimnasia".

Es que el "lobo" le ganó con lo justo 2 a 1 al equipo de Munro y tuvo que padecer hasta el último segundo para resguardar y llevarse los tres puntos.

En el marco de la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional se enfrentaron en el estadio "23 de Agosto", Gimnasia y Colegiales.

El once del cuadro anfitrión presentó modificaciones un tanto llamativas. Salieron del equipo titular Molina y Casa para que ingresen Paradela y Argañaraz. Algo netamente táctico que a juzgar por el primer tiempo de los dirigidos por "Pelle" fue un claro error de interpretación del partido. Prueba y error".

En los primeros minutos el duelo arbitrado por el colegiado Fabrizio Llobet se tornó parejo. Gimnasia, en esos momentos, no pudo ser incisivo y por más que tuvo la pelota, no lastimó en el área rival.

Los bonaerenses fueron ordenados y trataron de jugar siempre simple.

Sobre los 25, el "lobo" se acercó al área de Colegiales por lo alto. Es que luego de una carambola rara dentro del área, cosaro no pudo introducir la pelota en el arco de Di Fulvio.

A los 30 minutos Toloza con su gol puso el 1 a 0 para la visita, enmudeciendo al "23 de Agosto", y desatando la algarabía de algunos allegados al club visitante que gritaron el gol en la platea algo que derivó en incidentes y que tuvo la intervención policial llevando a los simpatizantes de Colegiales a una de las cabinas.

En el complemento, Hernán Pellerano hizo ingresar desde el inicio a Molina y allí cambió todo.

Una "ráfaga" de dos tantos en menos de 15 minutos dio vuelta el resultado a favor de los locales. Menéndez y Molina (con un verdadero golazo) revirtieron el marcador para un Gimnasia que, después, pudo, con más sacrificio que fútbol, cuidar el resultado y sumar de a tres.

La primera interpretación del partido por parte del "lobo". A este Gimnasia modelo 2026 le está costando cuando el rival le propone algo, le mueve la pelota.

La sexta fecha de esta Primera Nacional 2026, lo tendrá al "lobo" visitando a Tristán Suárez en la provincia de Buenos Aires. El partido será el próximo sábado a las 19.

Fabrizio Llobet (6). El colegiado llevó de buena manera un encuentro muy cortado por diferentes motivos. Adicionó bien y siempre trató de estar cerca de las jugadas.