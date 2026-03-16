"Chacho" Coudet le dio el segundo triunfo a River

River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó anoche, en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El local se quedó con el triunfo con goles de los delanteros Sebastián Driussi, en 41´ del primer tiempo, e Ian Subiabre, en 25 del segundo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el "verde" es duodécimo en el grupo, 7 unidades por detrás.

La primera llegada del partido se dio a los 9´ para River, con un cabezazo de Vera. A los 30´, luego de una jugada colectiva por derecha, el volante Moreno sacó un remate bajo y cruzado, que se fue ancho.

Sarmiento se quedó con un jugador menos a los 39`, luego de una doble amonestación de Gabriel Díaz. Ahí el local abrió el marcador a los 41´, con un centro al segundo palo que fue rematado de cabeza por Driussi y, aunque Burrai se impuso en primera instancia, el delantero pudo aprovechar el rebote para definir de taco.

En el 1´ del segundo tiempo, Freitas filtró un buen pase para dejar mano a mano a Galván, aunque Burrai achicó de gran manera y desvió el remate con su pierna derecha. El "millo" volvió a llegar a los 14´, con un avance y remate de Rivero que Burrai lo pudo atajar.

A los 17´, Acuña amagó por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo alto. En 25´, Subiabre recibió un buen pase filtrado de Moreno y cruzó un disparo bajo, que entró pegado al palo izquierdo.

Cuando iban 38´, Freitas puso un buen centro rasante para la subida de Montiel, que definió improvisando un taco a la carrera, pero vio como Burrai, detuvo su remate. Dos minutos más tarde, un mal despeje del defensor Paulo Díaz le quedó a Arismendi, que estaba mano a mano aunque no pudo definir debido al rápido y correcto achique del guardameta Santiago Beltrán.

Clásico empatado en Córdoba

Belgrano igualó sin goles con Talleres en un partido en el los nervios pesaron y casi no hubo jugadas de peligro, el cual fue disputado ayer por la tarde, en el estadio "Julio César Villagra", por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

La jugada de mayor peligro llegó a los 12 minutos del complemento, con un remate del volante Giovanni Baroni que se fue cerca del palo derecho del arquero de Belgrano, Thiago Cardozo.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ricardo Zielinski se ubica segundo en la zona B, con 19 puntos, mientras que la "T" se encuentra en el cuarto puesto del grupo A, con 15 unidades cosechadas.