Marcos Silvetti sumó otra victoria importante

Marcos Silvetti le ganó por puntos en fallo unánime al oranense Juan Cornu y sumó otra victoria fundamental en su palmarés. Fue durante el festival desarrollado en las instalaciones de Club Sportivo Rivadavia.

Organizado por Silvetti Promotions, y fiscalizado por la Comisión Normalizadora de la provincia, se vivió una pelea atractiva, más allá que en las tres tarjetas de los jurados el pupilo de Villa Jardín de Reyes se impuso en todas por 60-54 luego de las seis vueltas que estaba pactada la pelea.

Y si bien dominó desde el inicio, ganando el centro del ring, el "Piki" Silvetti tuvo buenos cruces con "Topadora" Cornu que fue un digno rival y lo exigió al máximo por momentos con un despliegue físico por parte de ambos contrincantes.

En la quinta vuelta, el jujeño en un cruce lo dejó al borde de visitar la local al pupilo salteño, pero guapo y con entereza se mantuvo de pie para llegar a la última vuelta con las mismas chances de una mano salvadora que nunca llegó.

Fue un paso más para Silvetti que sueña con una chance de título argentino este año y ya dio el primer paso, meterse en el ranking de la Federación Argentina de Boxeo, FAB, actualmente está décimo primero en la categoría superligero, por lo que debe seguir escalando lugares.

Con el palmarés de 10 peleas en el campo rentado, tiene nueve victorias y una derrota, el jujeño tiene muchas posibilidades de sumar más peleas y después de la primera mitad del año comenzar a buscar rivales directos en el ranking.

Para llegar mucho más fino, con mayor experiencia en el cuadrilátero, es fundamental tener continuidad de peleas, por lo tanto la del viernes por la noche, entrada ya en la madrugada del sábado, fue su segundo combate del año.

Por ahora, junto a su equipo integrado por Sergio Silvetti y el "Poni" Rivero, retoman los entrenamientos.