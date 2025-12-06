Femicidio de Tamara fierro: el juicio tiene fecha de inicio

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro va a comenzar el miércoles 4 de febrero del año próximo en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

A esta instancia llega Jairo Guerrero acusado del delito de "homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género", en el crimen de la joven oriunda de la localidad de Fraile Pintado. Además, también están imputados Esteban Pérez y Maximiliano López, por "encubrimiento agravado". Los tres se encuentran con prisión preventiva.

Una vez finalizada la etapa de investigación en septiembre, encabezada por el fiscal Lían Ernesto Resúa, la causa fue elevada a juicio y en las últimas horas la Oficina de Gestión judicial confirmó las fechas.

Por esa razón el desarrollo de los debates está previsto que continúe el martes 10 y lunes 23 de febrero de 2026, en el mismo recinto judicial sampedreño por cuestiones de jurisdicción.

Más allá de esto, aún resta conocer los nombres de los jueces que van a conformar el Tribunal en Función de uicio, los cualesserán sorteados oportunamente.

De acuerdo a fuentes judiciales se calcula que aproximadamente 50 personas van a brindar su testimonio, entre quienes se encuentran los familiares de Fierro y de los acusados. También pasará frente a los magistrados el personal policial, médico y de Criminalística que acudió en las primeras horas de haber sido encontrado el cuerpo de la víctima el pasado 26 de mayo en un basural cercano al domicilio del principal imputado. Cabe recordar, que la joven estuvo desaparecida desde el 23 de mayo hasta el macabro hallazgo.

Sobre los hechos que son investigados desde mayo

ACUSADO | JAIRO GUERRERO ESTÁ IMPUTADO COMO AUTOR MATERIAL DEL HECHO.

Luego de haber transcurrido poco más de seis meses del femicidio de Tamara Soledad Fierro, la Oficina de Gestión Judicial confirmó las fechas para los debates del juicio en febrero de 2026. A esta instancia se arribó luego de la investigación llevada a cabo por el fiscal Lían Resúa. Por esa razón, de acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía, Tamara Soledad Fierro salió de su casa del barrio María Auxiliadora de Fraile Pintado, en su moto el viernes 23 de mayo en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 8.56 del sábado 24 permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto, propiedad de Jairo “Diego Castro” Guerrero.

Luego, el domingo 25 los familiares de la joven realizaron la denuncia para establecer su paradero y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda. Un día más tarde, el lunes 26 allegados a Fierro tuvieron acceso a un diálogo a través de Whatsapp, que la víctima mantuvo con un amigo la mañana del sábado, donde la mujer le contó que se encontraba en casa de “Castro” Guerrero. La progenitora de Fierro, Sonia Figueroa, no dudó en hacerse presente en la vivienda, donde la madre de Jairo “Diego Castro” Guerrero la atendió y le dijo que su hijo se encontraba en la ciudad de Libertador General San Martín y que no había visto a Tamara durante el fin de semana en su casa.

Sin embargo, la Justicia reunió elementos de pruebas que le permitieron ubicar al principal acusado de la desaparición de Tamara Fierro en el mismo lugar de la víctima. Tras esto, se pudo saber que la mujer fue asesinada y descuartizada en el interior de esa vivienda de la calle Gurruchaga, propiedad de la familia Guerrero, y luego sus restos calcinados en un microbasural, ubicado a menos de 300 metros de la casa del acusado de femicidio. Fue así que la Justicia detuvo e imputó a Jairo Guerrero (25), quien se hacía llamar “Diego Castro” y lo acusó de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género”. Además otros dos jóvenes, Esteban Pérez (22) y Maximiliano López (23) están apuntados por “encubrimiento agravado”

Esto último se debe a que habrían sido quienes ayudaron a trasladar el cuerpo de Tamara Fierro a un microbasural en una carretilla y luego provocaron cinco incendios con maderas y leñas, además de utilizar un líquido inflamable que calcinó casi por completo el cuerpo de la joven madre.

No obstante, en el inicio de las investigaciones, se detuvo a dos personas más. Aunque unos días después del hallazgo, se los liberó. De esta manera, quedaron tres personas detenidas, las cuales posteriormente fueron imputadas, como se dijo en los párrafos anteriores.