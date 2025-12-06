Volvieron las Trillizas de Oro

Las Trillizas de Oro lanzaron el challenge “Hoy y ayer”. El video muestra a María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse en la playa, quienes -después de décadas lejos de los estudios de grabación- anunciaron el retorno a la música con una nueva canción. “Un tema que une lo que somos y lo que fuimos”, sostuvieron las hermanas.

El anuncio del nuevo tema llegó con un video publicado en sus redes sociales. “Les dejamos un mini adelanto de nuestra nueva canción. Porque hay melodías que no se apagan nunca. Hoy es ritmo, es poesía. Un compás que no se olvida. El momento es lo eterno. Todo está acá, todo es cierto”. En esas líneas, la promesa de una vigencia que desafía fechas y formatos. Las Trillizas de Oro evocaron con humor los ‘90. “Los cd los uso yo para la huerta, ¿sabés qué? para espantar los pájaros. Así que olvídate, los CD fueron”, dijo en tono jocoso María Emilia.

Todo ello, lejos de disminuir el entusiasmo del público, refuerza el vínculo. La gente reconoce en ellas, una vez más, no solo artistas que marcan una época, sino personas capaces de reírse de sí mismas, recuperando rutinas y enfrentando con humor la nueva realidad. Las Trillizas de Oro no solo volvieron con un tema: traen consigo todo un pasado, transformado y actualizado, y lo entregan renovado a quien quiera bailar y cantar.