Informacion General

Sadir plantea cambios en el gabinete y eficientización  de la gestión

“Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión ”, remarcó el gobernador.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 12:44

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, realizará una serie de cambios y reestructuraciones en su equipo de gobierno, bajo el objetivo primordial de lograr una administración provincial más moderna y eficiente .

En declaraciones recientes, el mandatario indicó que su gabinete se encuentra bajo un proceso de análisis con vistas a próximos “reacomodamientos” y “cambios”. Sadir anticipó que estas definiciones se darán a conocer "a medida que se tomen" las decisiones finales.

"Se vienen momentos de cambios y de eficientización de la gestión ", remarcó el gobernador.

El argumento central de esta movida es la búsqueda de un "Estado más eficiente y moderno" . Este nuevo enfoque está diseñado para abordar con mayor celeridad las problemáticas de los ciudadanos y, a su vez, reducir los trámites innecesarios, enfocándose en “solucionar los problemas de la gente con más celeridad y menos burocracia ”.

El gobernador Sadir reconoció la envergadura de esta tarea, concluyendo que alcanzar este objetivo de modernización y eficiencia representa un “gran desafío” para la gestión provincial.

La palabra clave de la gestión, según el propio Sadir, parece ser la "eficientización" del aparato estatal.

