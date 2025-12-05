Juez ordenó medidas que complican a un empresario

La situación procesal del empresario israelí de 48 años, acusado de abusar sexualmente durante más de dos años a una niña, puede agravarse en los próximos días, luego de que el juez de Control y Garantías diera lugar a una serie de medidas judiciales propuestas por la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, en adhesión a la querella de la causa.

En la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva audiencia, donde el representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación y la letrada Patricia Tabera solicitaron al juez con función de juicio Martín Athayde Moncorvo, la realización de una "valiosa prueba" para el interés del expediente judicial.

El empresario Oded Edgardo Kinderman (48) está acusado por la Justicia jujeña de ser el presunto autor de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, siete hechos en concurso real" y como era previsible la defensa técnica se opuso al pedido de prueba.

Otros de los puntos propuestos durante la audiencia por la defensa, que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que se investiga, hizo hincapié en que los medios de comunicación no dieran trascendencia al caso, para evitar mancillar el apellido del hombre acusado de pederasta.

Al respecto, la letrada Tabera se expidió en un comunicado, donde destaca "que no es responsabilidad de esta parte querellante, ni de nadie más que el mismo imputado, el cuidar su propio apellido y prestigio, y hacemos hincapié en que el buen nombre y honor del apellido Kinderman ha sido socavado por los propios actos pederastas de su portador, no porque el hecho de que se haga público o no en los medios de comunicación".

Además, dejó en claro que "la erradicación de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes es de transversal interés a la sociedad. Pretender que se 'litigue donde hay que litigar' evitando los medios de comunicación es propio de una sociedad vetusta, afín a viejas y machistas usanzas que alejaban al Servicio de Justicia de la ciudadanía, lo que hoy debe ser intolerable para nuestro democrático pueblo. Por todo ello, entendemos y defendemos la idea de que no deben circunscribirse a las 4 paredes de una sala de audiencias los litigios que nos importan a toda la sociedad y, mucho menos, si ello es al único fin de dar confort y pacto de silencio a favor del acusado de pederasta que se encuentra imputado", dijo Patricia Tabera.

Lo que se va a tratar de determinar con las medidas solicitadas por el MPA y la querella, es que si hubo o no participación o complicidad de otras personas en los graves hechos que se investiga a Kinderman y la posibilidad de que existieran otras víctimas.

Oded Edgardo "Martín" Kinderman está detenido desde los primeros días de octubre y desde principios de noviembre, fue alojado en la Unidad Penal Nº 1 del barrio Gorriti de la capital jujeña. Es consciente que solo con estos elementos de pruebas que pesan sobre él, puede ser condenado a cumplir por lo menos veinte años de prisión, y no se descarta que se agrave su situación procesal.