27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Legisladores deciden hoy si mañana debaten en el recinto

Coparticipación: "Seguramente la enviará el gobernador".

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01
PRESIDENTE | SANTIAGO JUBERT CONDUCE EL BLOQUE DEL FRENTE CAMBIA JUJUY.

Para hoy a las 11 las autoridades de la Cámara de Diputados de Jujuy convocaron a los presidente de bloques a Labor parlamentaria donde decidirán si mañana regresan nuevamente al recinto para abordarán los temas que ya tienen despacho de comisión, entre otros.

"Entre todos veremos cómo encaminamos la próxima sesión en base a los temas que dispongamos sobre la mesa" en el despacho del presidente de Diputados, Alberto Bernis.

"El objetivo es que éste jueves podamos sesionar", agregó el presidente del Bloque del Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert, ayer en la mañana durante la honra a la Pachamama entre las autoridades y el personal de ese poder.

Consultado qué temas podrían estar incluidos en el orden del día, aclaró que "por ahora no esta definido y no quiero mencionar alguno porque tenemos que hablar entre presidentes de bloques y autoridades de la Legislatura. Una vez que eso se concrete, se dará a conocer el temario", aseguró.

Recordándole que en la sesión anterior se negó acusaciones del PTS - Frente de Izquierda y se insistió con el proyecto de Ley de Coparticipación, afirmó que los legisladores "estamos atento a todos los temas".

La Ley de Coparticipación "seguramente la enviará el gobernador" y el recinto "es una caja de resonancia donde se plantean las situaciones a nivel nacional que interesan a la gente".

 

