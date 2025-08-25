Talento e inspiración en las obras ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Un total de 642 pinturas, creadas con óleo, acrílico, acuarela, collage y otras técnicas, compitieron en la última edición del Premio Ledesma de Arte Infantil, consolidando al certamen como una de las citas culturales y educativas más importantes para los jóvenes talentos de la provincia.

La iniciativa, organizada por la empresa Ledesma en conjunto con la Modalidad de Educación Artística del Ministerio de Educación de Jujuy, convocó a estudiantes de 9 a 12 años de escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada, de toda la provincia.

El acto oficial de premiación y la inauguración de la exposición se llevarán a cabo el miércoles 10 de septiembre en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña. La muestra permanecerá abierta al público para que todos puedan apreciar el talento y la inspiración de los jóvenes artistas.

Los ganadores y las menciones

El primer puesto del concurso fue para Iris Jazmín Illesca, de la Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. El jurado también distinguió con el Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales al profesor Hugo Daniel Arjona, reconociendo la fundamental labor de los docentes en la formación artística.

El podio lo completaron Valentino Paz de la Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena” (segundo premio) y Morena Aylin Duran, también de la Escuela N° 435 (tercer premio). El cuarto premio fue para Abril Ángeles Armella de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

Además, el tribunal otorgó menciones especiales a seis jóvenes artistas por la calidad de sus obras: Gustavo Casimiro (Esc. N° 462, Tumbaya), José Ernesto Rey Campero (Colegio Los Lapachos), Ximena Abigail Molina (Esc. N° 468, Alto Comedero), Tiara Jazmín Cruz (Esc. N°418 “Eva Perón”), Jonatan Gamaliel Ortega (Esc. N° 8 “Escolástico Zegada” - mención técnica) y Morena Luciana Valdiviezo (Escuela Normal).

La exposición promete ser un vibrante panorama de la creatividad y la visión artística de las nuevas generaciones de Jujuy.