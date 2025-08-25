Se encontró un cuarto ADN en la casa de Matías Jurado

Hay avances significativos en el caso del presunto asesina serial Matías Jurado. Se supo que ya son dos los perfiles genéticos que se encontraron en las excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el domicilio de calle Fraile Pintado esquina Las Rosas del barrio Alto Comedero.

Hay avances significativos en el caso del presunto asesina serial Matías Jurado. Se supo que ya son dos los perfiles genéticos que se encontraron en las excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el domicilio de calle Fraile Pintado esquina Las Rosas del barrio Alto Comedero.

El fiscal Guillermo Beller confirmo a El Tribuno de Jujuy que “son dos los nuevos perfiles genéticos que se hallaron además de los dos que ya se conocían en donde se confirmó que pertenecen a Jorge Anachuri y Sergio Sosa”.

Ahora se podrá dilucidar si estos nuevos perfiles coinciden con Juan Carlos González (60 años), Miguel Ángel Quispe (60 años) y José Ponce (51 años).

Estas muestras serán cotejadas con las de los familiares de estas tres personas que aun se encuentran desparecidas.

Cabe recordar que los investigadores sostienen que están en frente de un homicida múltiple, hasta el momento acusado de ser el responsable de la desaparición y asesinato de al menos dos personas, es por eso que la calificación legal que pesa sobre él es “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, premeditación (dos hechos)”.

Por otra parte nuestro diario supo que esta semana habrá novedades en el caso más espeluznante de la historia criminal de la provincia, cuando los resultados de los informes psicológicos y psiquiátricos que se le realizaron semanas atrás a Matías Emilio Jurado, sean incorporados al expediente judicial, donde se podrá establecer qué tipo de perfil y conducta de la personalidad posee el hombre imputado.