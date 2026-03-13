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PALPALÁ

Encuentro Medieval para toda la familia

La cita será este domingo 15 de marzo, de 15 a 20 horas, en el Hotel Casino AHZ.

Viernes, 13 de marzo de 2026 14:20

El próximo domingo 15 de marzo, la ciudad de Palpalá será escenario de un encuentro temático dedicado a la fantasía medieval. Marcos Quiroga, uno de los organizadores del evento, informó que la jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Casino AHZ en el horario de 15 a 20 horas.

El organizador agradeció a la intendencia por facilitar el espacio necesario para el desarrollo de la actividad. Según explicó Quiroga, el evento busca acercar a la comunidad el mundo de la fantasía, que abarca desde la estética medieval europea hasta elementos inspirados en el cine y la literatura del género.

Propuestas para los asistentes

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar de diversas actividades lúdicas:

Concurso de dibujo: Dirigido a niños, con una temática medieval. Se confirmó que habrá premios para los participantes menores de 12 años.

Mesas de juegos: Se dispondrán mesas de rol, así como de Magic: The Gathering y otros juegos de cartas coleccionables.

Espacios temáticos: El lugar contará con accesorios, como capuchas y espadas, para que los visitantes puedan caracterizarse y tomarse fotografías. Asimismo, habrá puestos de venta con productos vinculados a temáticas como Juego de Tronos y Calabozos y Dragones.

La organización destacó que la entrada será libre y gratuita, e invitó a las familias a acercarse para compartir esta propuesta.

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