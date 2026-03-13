Inauguran muestra homenaje a la artista Gabriela Alcoba

Este viernes 13 de marzo, a las 20 horas, se llevará a cabo la inauguración de la muestra visual “Mujeres”, un espacio artístico dedicado a homenajear la obra y el legado de la destacada artista plástica jujeña Gabriela Alcoba. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Mirentxu – Casa Baca, situado en Arturo Illía 64 del barrio Los Perales.

La exposición busca reconocer la trayectoria de Alcoba, quien se destacó por su compromiso con el arte como herramienta de transformación social. A lo largo de su carrera se especializó en grabado y pintura, desarrollando una obra profundamente vinculada a temáticas sociales como los derechos de las infancias, el rol de las mujeres y el bienestar comunitario.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran diversas intervenciones artísticas en el Hospital de Niños Héctor Quintana, donde plasmó una mirada sensible y social sobre la niñez y la adolescencia. Además, impulsó proyectos de murales participativos en distintos barrios de la ciudad, promoviendo la participación comunitaria a través del arte.

En el ámbito educativo, Alcoba también se desempeñó como docente en Espaciarte, formando a nuevas generaciones de artistas. Asimismo, trabajó en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) en Buenos Aires y fue parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La muestra se enmarca dentro de las actividades programadas por el Mes de la Mujer y busca poner en valor el legado artístico y social de Gabriela Alcoba, cuya obra continúa siendo una referencia en la cultura jujeña.