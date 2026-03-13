Más de 10 talleres se dictarán en El Carmen con propuestas para todas las edades

La Municipalidad de El Carmen, a través de la Dirección de Cultura, continúa impulsando espacios de formación y encuentro mediante la realización de diversos talleres culturales y creativos abiertos a la comunidad. “Estas propuestas buscan promover el aprendizaje, fortalecer los talentos locales y generar espacios de participación”, expresaron desde el área de Cultura.



Entre las propuestas se encuentran el curso de barbería, que se dicta en la Casa de la Cultura los martes de 19 a 21 horas, y el taller de reparación de PC, con cupos limitados, que se desarrollará de 18 a 20.30 horas durante seis clases.

Además, se ofrecerán talleres de danzas árabes, pintura y artes para niños y adultos, costura, resina y bordado. También habrá espacios dedicados a ritmos y gimnasia.

Desde el municipio informaron que algunos talleres cuentan con un arancel mínimo, mientras que otros son totalmente gratuitos.

Para mayor información, los interesados pueden acceder a la página de Facebook de la Dirección de Cultura de El Carmen.



Los talleres representan además un aporte al crecimiento personal, al desarrollo de emprendimientos y a la integración social, brindando oportunidades para todas las edades y fomentando el valor de la cultura como herramienta de transformación comunitaria.