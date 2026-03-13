Palpalá se verá afectada por un corte de agua

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de Palpalá que, debido a trabajos de emergencia para la reparación de una cañería en la intersección de las calles Congreso y Aramburu, será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua potable.

Zonas afectadas: Barrio Loma Golf y Barrio Loyola

Horario estimado: 11:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

Una vez finalizadas las tareas de reparación, el servicio se restablecerá de manera paulatina en los sectores mencionados. La empresa estatal recomienda a los usuarios hacer un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias durante este periodo.