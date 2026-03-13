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Palpalá

Palpalá se verá afectada por un corte de agua

Este viernes algunos barrios de la ciudad de Palpalá estarán sin agua desde las 11 hasta las 14 horas.

Viernes, 13 de marzo de 2026 10:44

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de Palpalá que, debido a trabajos de emergencia para la reparación de una cañería en la intersección de las calles Congreso y Aramburu, será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua potable.

Zonas afectadas: Barrio Loma Golf y Barrio Loyola

Horario estimado: 11:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

Una vez finalizadas las tareas de reparación, el servicio se restablecerá de manera paulatina en los sectores mencionados. La empresa estatal recomienda a los usuarios hacer un uso racional y solidario de las reservas domiciliarias durante este periodo.

 

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