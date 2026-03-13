Varias rutas intransitables en la provincia

Las fuertes precipitaciones que azotaron en las últimas horas a la provincia de Jujuy dejaron un saldo de al menos doce rutas totalmente bloqueadas. Según informó Seguridad Vial, los caminos se volvieron intransitables debido a la crecida de ríos, desmoronamientos de cerros y la formación de superficies inestables en varios tramos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los conductores no transitar por las zonas más comprometidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El tránsito permanece restringido en su totalidad en las rutas afectadas, muchas de ellas con cortes totales y caminos literalmente "borrados" por la fuerza del agua.

Listado de rutas afectadas con corte total:

Ruta Provincial 19 – Camino a Normenta.

Ruta Provincial 29 – Altura del río Tesorero.

Ruta Provincial 35 – Camino a Tilquiza, por desmoronamiento.

Ruta Provincial 83 – Altura de Abra de Caña, por desmoronamiento del cerro.

Ruta Nacional 40 – Altura del río Grande de San Juan, con superficie blanda y camino borrado.

Ruta Provincial 22 – El Pongo, corte por crecida del río.

Ruta Provincial 48 – Localidad de El Carmen, corte por crecida del río.

Ruta Provincial 26 – El Ceibal, corte por crecida del río.

Ruta Provincial 73 – Puerta de Zenta, corte por crecida del río.

Ruta Provincial 73 B – Ocumaso, corte por crecida del río.

Ruta Provincial 6 – Tramo Santa Clara – El Fuerte.

Ruta Provincial 37 – Camino a El Talar, corte por crecida del río.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima y el estado de los caminos, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer la circulación en cuanto las condiciones lo permitan.