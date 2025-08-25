¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Concejo Deliberante
Barrio Gorriti
copa jujuy
alto comedero
Liga Jujeña
CASA DEL HORROR
PALPALÁ
CAPACITACIÓN ON LINE
liga departamental
Liga Regional
Concejo Deliberante
Barrio Gorriti
copa jujuy
alto comedero
Liga Jujeña
CASA DEL HORROR
PALPALÁ
CAPACITACIÓN ON LINE
liga departamental
Liga Regional

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Robaron a un remisero

Los inculpados se llevaron la recaudación de la víctima y un celular.

Lunes, 25 de agosto de 2025 01:01

Dos sujetos fingieron ser pasajeros, solicitaron el servicio de un remis y al llegar a su destino, lo asaltaron y se fugaron.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dos sujetos fingieron ser pasajeros, solicitaron el servicio de un remis y al llegar a su destino, lo asaltaron y se fugaron.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio denunciado ocurrió días atrás alrededor de las 6.10, cuando dos hombres detuvieron la marcha de un remis en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Libertador del homónimo barrio capitalino.

Al abordar el vehículo, los inculpados solicitaron al conductor que los traslade hasta la avenida Fuerza Aérea del barrio Alto Comedero.

Sin embargo, al llegar al destino, uno de los irascibles protagonistas sujetó del cuello a la víctima para inmovilizarla. Mientras que su cómplice se apoderó de los bienes materiales, para luego emprender la fuga.

De manera inmediata la víctima se dirigió la Seccional 46°, donde alertó sobre el ilícito a los efectivos y manifestó que los delincuentes en total le sustrajeron su teléfono celular marca IPhone 15 Pro Max, las llaves del automóvil, documentación y lo recaudado por sus labores, equivalente a 40 mil pesos.

Los efectivos policiales realizaron recorridos en búsqueda de los malvivientes, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 46°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD