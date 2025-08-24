¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Día del niño

Gran festejo del día del niño en San Pedro

En el mes de las infancias, funcionarios y personal de la Dirección de Tránsito organizaron un exitoso festejo por el Dia del Niño para agasajar a los más pequeños de la perla del ramal.

Domingo, 24 de agosto de 2025 21:17
Gran festejo del día del niño en la Dirección de Tránsito Municipal

San Pedro (corresponsal)

San Pedro (corresponsal)

En el marco de las actividades programadas por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, en el mes de las infancias, funcionarios y personal de la Dirección de Tránsito organizaron un exitoso festejo por el Dia del Niño para agasajar a los más pequeños de la perla del ramal.

El clima acompañó y bajo un sol radiante los pequeños comenzaron a disfrutar de los juegos preparados para la ocasión en el parque vial, armado en la playa de estacionamiento de la dirección de tránsito. Al mismo tiempo, los chicos invitados y los que pasaban por el lugar se fueron sumando a la fiesta para disfrutar del pelotero y participar de los concursos organizados, como por ejemplo el de baile que fue el más participativo.

Los pequeños de la Perla del Ramal festejaron su día

Entre las actividades, los niños junto a sus padres y madres, también disfrutaron de una rica chocolatada con facturas y bizcochos, jugo, golosinas y cosas ricas.

La convocatoria fue más que importante y superó las expectativas de los organizadores. En este sentido dijeron "esta es la etapa de la vida en la que los niños más tienen que disfrutar y estar libres de responsabilidades fuertes. Por eso queremos hacer estas cosas para que nuestros niños se sientan importantes".

Finalmente, los organizadores agradecieron a los comercios, personas, funcionarios, concejales y empleados que colaboraron para que este evento sea posible. 

chocolatada, facturas y mucha diversión

