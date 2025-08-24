Celebración popular en Alto Comedero por la fecha histórica

La avenida Forestal en el barrio Alto Comedero nuevamente se colmó de familias de ese sector de esta ciudad, para presenciar el desfile escolar, cívico, militar y gaucho con el cual concluyeron los actos conmemorativos por el nuevo aniversario del Éxodo Jujeño.

Hacia esa zona capitalina, se dirigió el gobernador Carlos Sadir junto al intendente Raúl Jorge para presenciar el pasaje de las numerosas escuadras manifestando su compromiso en revalorizar el acontecimiento histórico.

APLAUDIDAS | INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “LA GAUCHITA”.

En un marco popular y entusiasta, marcharon durante casi tres horas frente al palco oficial y ante la gran cantidad de público ubicado a lo largo de la arteria, que se acercó para honrar a los protagonistas de la gesta jujeña.

A pesar del frío las familias colmaron una de las avenidas principales de Alto Comedero para aplaudir el paso de una escuela, colegio, ballet, asociación, centro vecinal, agrupación tradicionalista o a los representantes de las fuerzas públicas que fueron parte en el pasaje.

VISITA | FORTÍN GAUCHO “AGUSTÍN PASCUAL URQUIZA” DE SALTA.

Sadir ni bien finalizó el acto protocolar en plaza Belgrano se dirigió hacia Alto Comedero donde lo esperaban vecinalistas, ediles, directivos de instituciones intermedias, dirigentes barriales y otros para saludarlo y agradecerle su visita.

Estudiantes de diferentes establecimientos estatales y privados, cuerpos de danzas folclóricas, centros de participación vecinal, uniformados, deportistas y gauchos se destacaron sobre la avenida recordando la gesta que resultó decisiva para la Independencia Nacional.