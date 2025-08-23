El intendente Jorge destacó la participación de los vecinos en los festejos del 23 de agosto

Una multitud estimada en más de cuarenta mil personas participó ayer de la tradicional Marcha Evocativa, y muchos otros este sábado en el tradicional desfile, que este año tuvo como escenario la Avenida Forestal en el barrio Alto Comedero. La jornada se desarrolló con un imponente despliegue a pesar del frío, logrando una alta convocatoria ciudadana.

Una multitud estimada en más de cuarenta mil personas participó ayer de la tradicional Marcha Evocativa, y muchos otros este sábado en el tradicional desfile, que este año tuvo como escenario la Avenida Forestal en el barrio Alto Comedero. La jornada se desarrolló con un imponente despliegue a pesar del frío, logrando una alta convocatoria ciudadana.

El Intendente Raúl Jorge se refirió al paisaje humano que conformó la marcha. "Hoy, a pesar del frío, la jornada en Avenida Forestal está mostrando un despliegue más que interesante. Es muy lindo ver los niños de las escuelas con los ponchos que nos identifican", destacó la máxima autoridad comunal.

Consultado sobre la decisión de concretar el desfile en Alto Comedero, una zona de gran crecimiento en los últimos años, el Jefe Comunal enfatizó el concepto de integración urbana que busca impulsar su gestión. "Tenemos que tener la virtud de integrar a toda la ciudad a través de actitudes, presencias y obras", afirmó Jorge.

La elección de la locación fue leída por los vecinos como una señal de descentralización de los eventos masivos y de revalorización de los barrios, una política que, según el municipio, busca acercar las tradiciones y las actividades culturales a todos los sectores de Jujuy. El evento transcurrió en orden, con una fuerte presencia de familias y instituciones educativas que le dieron un marco colorido y festivo.